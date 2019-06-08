Türkiye-Fransa maçında ilk 11'ler belli oldu
EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda oynanacak olan Türkiye-Fransa maçında ilk 11'ler belli oldu.08 Haziran 2019 Cumartesi 20:36
EURO 2020 Elemeleri'nde H Grubu'nda mücadele eden A Milli Takımımız Konya'da Fransa ile karşı karşıya geliyor.
TÜRKİYE - FRANSA
STAT: Konya
SAAT: 21:45
HAKEM: Damir Skomina
YAYIN: TRT 1
TÜRKİYE: Mert, Zeki Çelik, Merih, Kaan Ayhan, Hasan Ali, Mahmut Tekdemir, Dorukhan, İrfan Can, Cengiz Ünder, Kenan Karaman, Burak Yılmaz.
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş
FRANSA: Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Digne, Matuidi, Sissoko, Pogba, Mbappe, Griezmann, Giroud
TEKNİK DİREKTÖR: Didier Deschamps
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