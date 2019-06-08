Türkiye-Fransa maçında ilk 11'ler belli oldu EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda oynanacak olan Türkiye-Fransa maçında ilk 11'ler belli oldu.

EURO 2020 Elemeleri'nde H Grubu'nda mücadele eden A Milli Takımımız Konya'da Fransa ile karşı karşıya geliyor. TÜRKİYE - FRANSA STAT: Konya

SAAT: 21:45

HAKEM: Damir Skomina

YAYIN: TRT 1 TÜRKİYE: Mert, Zeki Çelik, Merih, Kaan Ayhan, Hasan Ali, Mahmut Tekdemir, Dorukhan, İrfan Can, Cengiz Ünder, Kenan Karaman, Burak Yılmaz.

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş FRANSA: Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Digne, Matuidi, Sissoko, Pogba, Mbappe, Griezmann, Giroud

TEKNİK DİREKTÖR: Didier Deschamps

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