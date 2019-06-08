Türkiye- Fransa maçı hakemi kim? Damir Skomina kimdir? EURO 2020 Elemeleri'nde H Grubu'nda mücadele eden A Milli Takımımız Konya'da Fransa ile karşı karşıya geliyor. Maçın başlamasıyla beraber takımın 11leri ve maçın hakemi araştırılmaya başlandı. Peki Türkiye- Fransa maçı hakemi kimdir nerelirdir? İşte Damir Skomina hakkında merak edilen detaylar...

EURO 2020 Elemeleri'nde H Grubu'nda mücadele eden A Milli Takımımız Konya'da Fransa ile karşı karşıya geliyor. Maçın başlamasıyla beraber takımın 11leri ve maçın hakemi araştırılmaya başlandı. Peki Türkiye- Fransa maçı hakemi kimdir nerelirdir? İşte Damir Skomina hakkında merak edilen detaylar... TÜRKİYE - FRANSA STAT: Konya

SAAT: 21:45

HAKEM: Damir Skomina

YAYIN: TRT 1 TÜRKİYE: Mert, Zeki Çelik, Merih, Kaan Ayhan, Hasan Ali, Mahmut Tekdemir, Dorukhan, İrfan Can, Cengiz Ünder, Kenan Karaman, Burak Yılmaz.

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş FRANSA: Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Digne, Matuidi, Sissoko, Pogba, Mbappe, Griezmann, Giroud

TEKNİK DİREKTÖR: Didier Deschamps Damir Skomina kimdir? Damir Skomina, Sloven hakem. 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda dördüncü hakem olarak görev yapan Skomina, 2008 Yaz Olimpiyatları'nda da maç yönetti. 2011-12 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda Arsenal - Milan ve çeyrek finalde Chelsea - Benfica maçlarını yönetti.

Doğum tarihi: 5 Ağustos 1976 (42 yıl yaşında), Koper, Slovenya

Boy: 1,85 m

Eğitim: Osnovna šola Dušana Bordona Semedela Koper

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