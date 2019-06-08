Türkiye- Fransa maçı hakemi kim? Damir Skomina kimdir?
EURO 2020 Elemeleri'nde H Grubu'nda mücadele eden A Milli Takımımız Konya'da Fransa ile karşı karşıya geliyor. Maçın başlamasıyla beraber takımın 11leri ve maçın hakemi araştırılmaya başlandı. Peki Türkiye- Fransa maçı hakemi kimdir nerelirdir? İşte Damir Skomina hakkında merak edilen detaylar...08 Haziran 2019 Cumartesi 21:50
EURO 2020 Elemeleri'nde H Grubu'nda mücadele eden A Milli Takımımız Konya'da Fransa ile karşı karşıya geliyor. Maçın başlamasıyla beraber takımın 11leri ve maçın hakemi araştırılmaya başlandı. Peki Türkiye- Fransa maçı hakemi kimdir nerelirdir? İşte Damir Skomina hakkında merak edilen detaylar...
TÜRKİYE - FRANSA
STAT: Konya
SAAT: 21:45
HAKEM: Damir Skomina
YAYIN: TRT 1
TÜRKİYE: Mert, Zeki Çelik, Merih, Kaan Ayhan, Hasan Ali, Mahmut Tekdemir, Dorukhan, İrfan Can, Cengiz Ünder, Kenan Karaman, Burak Yılmaz.
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş
FRANSA: Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Digne, Matuidi, Sissoko, Pogba, Mbappe, Griezmann, Giroud
TEKNİK DİREKTÖR: Didier Deschamps
Damir Skomina kimdir?
Damir Skomina, Sloven hakem. 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda dördüncü hakem olarak görev yapan Skomina, 2008 Yaz Olimpiyatları'nda da maç yönetti. 2011-12 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda Arsenal - Milan ve çeyrek finalde Chelsea - Benfica maçlarını yönetti.
Doğum tarihi: 5 Ağustos 1976 (42 yıl yaşında), Koper, Slovenya
Boy: 1,85 m
Eğitim: Osnovna šola Dušana Bordona Semedela Koper
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