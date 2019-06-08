Türkiye- Fransa maçı canlı izle | Euro 2020 Türkiye- Fransa canlı donmadan izle
Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Fransa karşılaşması başladı. Türkiye Fransa maçı TRT1 canlı yayın izle. Türkiye Fransa Euro 2020 maçı izlemek için tıkla Türkiye Fransa maçı donmadan izle. Euro elemeleri Türkiye Fransa karşılaşması 8 haziran cumartesi maçı izle.08 Haziran 2019 Cumartesi 21:44
Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Fransa karşılaşması başladı. Türkiye Fransa maçı TRT1 canlı yayın izle. Türkiye Fransa Euro 2020 maçı izlemek için tıkla Türkiye Fransa maçı donmadan izle. Euro elemeleri Türkiye Fransa karşılaşması 8 haziran cumartesi maçı izle.
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TARİH: 8 Haziran Cumartesi
STAD: Konya Büyükşehir Belediye Stadı
SAAT: 21:45
HAKEM: Rade Obrenovi
YAYIN KANALI: TRT 1
A Milli Futbol Takımımızın yıldızlar topluluğu Fransa ile oynayacağı maç öncesi ilk 11'ler de en çok merak edilen konulardan bir tanesiydi. İşte muhtemel 11'ler;
MUHTEMEL 11'LER BELLİ OLDU
A Milli Futbol Takımımızın yıldızlar topluluğu Fransa ile oynayacağı maç öncesi ilk 11'ler de en çok merak edilen konulardan bir tanesiydi. İşte muhtemel 11'ler;
Türkiye: Mert, Zeki, Çağlar, Merih, Hasan Ali, Kaan Ayhan, Mahmut, Cengiz, Yusuf, Hakan, Burak
Fransa: Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Digne, N'Dombele, Pogba, Matuidi, Lemar, Griezmann, Mbappe
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