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Türkiye- Fransa maçı canlı izle | Euro 2020 Türkiye- Fransa canlı donmadan izle

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Fransa karşılaşması başladı. Türkiye Fransa maçı TRT1 canlı yayın izle. Türkiye Fransa Euro 2020 maçı izlemek için tıkla Türkiye Fransa maçı donmadan izle. Euro elemeleri Türkiye Fransa karşılaşması 8 haziran cumartesi maçı izle.

08 Haziran 2019 Cumartesi 21:44
Türkiye- Fransa maçı canlı izle | Euro 2020 Türkiye- Fransa canlı donmadan izle

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Fransa karşılaşması başladı. Türkiye Fransa maçı TRT1 canlı yayın izle. Türkiye Fransa Euro 2020 maçı izlemek için tıkla Türkiye Fransa maçı donmadan izle. Euro elemeleri Türkiye Fransa karşılaşması 8 haziran cumartesi maçı izle.

TÜRKİYE-FRANSA MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TARİH: 8 Haziran Cumartesi

STAD: Konya Büyükşehir Belediye Stadı

SAAT: 21:45

HAKEM: Rade Obrenovi

YAYIN KANALI: TRT 1

A Milli Futbol Takımımızın yıldızlar topluluğu Fransa ile oynayacağı maç öncesi ilk 11'ler de en çok merak edilen konulardan bir tanesiydi. İşte muhtemel 11'ler;

MUHTEMEL 11'LER BELLİ OLDU

A Milli Futbol Takımımızın yıldızlar topluluğu Fransa ile oynayacağı maç öncesi ilk 11'ler de en çok merak edilen konulardan bir tanesiydi. İşte muhtemel 11'ler;

Türkiye: Mert, Zeki, Çağlar, Merih, Hasan Ali, Kaan Ayhan, Mahmut, Cengiz, Yusuf, Hakan, Burak

Fransa: Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Digne, N'Dombele, Pogba, Matuidi, Lemar, Griezmann, Mbappe

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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 21:44
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