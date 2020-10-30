Türkiye, Fransa geriliminde IKBY yanlış tarafı seçti!

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Meclisi Birinci Başkan Yardımcısı Hemin Havrami beraberindeki heyetle birlikte Fransa'nın Erbil Başkonsolosluğu'na "destek" ziyaretinde bulundu.

Ziyaretin ardından basın açıklaması yapan Havrami, İslam karşıtı açıklamaları nedeniyle tüm İslam dünyasının tepki gösterdiği Fransa'ya destek mesajı verdi.

Havrami, açıklamasında, "Ziyaretimiz, hem Fransa halkı ve hükümetine teşekkürlerimizi bir kez daha iletmek hem de Fransız hükümeti ile kamuoyuna desteğimizi bildirmek, ayrıca karşılıklı ilişkilerimizi sürdürme kararlılığımızı göstermek amacıyla gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

IKBY Meclisinin resmi duruşunu, Meclis Başkanlığı ve Meclisin temsil ettiğini belirten Havrami, Fransa'yı desteklemeye devam edeceklerini, Fransa'nın da IKBY'ye desteğinin süreceğini savundu. Havrami, "Birlikte yaşam ve hoşgörü kültürümüzü hedef alan her türlü ayrıştırıcı açıklamayı kınıyoruz." diye konuştu.

IKBY Fransa Temsilciliği, Erbil yönetiminin Dış İlişkiler Ofisine bağlı olarak Fransa'nın başkenti Paris'te bulunuyor.