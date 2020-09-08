Türkiye Finans’tan reel ekonomiye büyük destek

Corona virüsünün (Covid- 19) gölgesinde geçen ilk 6 ayda reel sektöre likidite temin etmeye odaklanan katılım bankası Türkiye Finans, pek çok firmayı hayata bağladı. Yeni normalde ise dev yatırımların hayata geçirilmesine zemin hazırlayan banka, aldığı önemli kararlarla ekonomiye güç katıyor.

KOBİ’lere önemli imkan

Pandemi döneminde attığı stratejik adımlarla şirketleri rahatlatan Türkiye Finans’ın Genel Müdür Vekili Murat Akşam, Yeni Akit ’e dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Akşam, Covid-19’un ekonomiyi sıkıntıya sokmaması ve yatırımları baltalamaması için özel destek paketlerini devreye aldıklarını belirtti. Ticari müşterilerine rekabetçi kâr payı oranlarıyla finansman imkânları sunduklarını dile getiren Akşam, “Zorlu süreçte KOBİ’lerimiz ve esnafımız için adeta can suyu olan 24 aya varan vade, yüzde 0.74’ten başlayan kâr oranıyla ‘Kaldığınız Yerden Devam Edin’ isimli finansman kampanyasına start verdik. Ayrıca normalleşme döneminde ekonomiye ve perakende sektörüne destek olmak üzere ‘Hızlı Finansman’ ürünümüzü daha aktif kullandırdık” dedi.

Kritik hamle

Hem tüzel hem bireysel müşterileri için 3 ay ödemesiz ‘İyi Kararlar Destek Paketi’ni uyguladıklarını aktaran Akşam, şunları söyledi: “Bu paket içerisinde farklı oranlarla konut, taşıt ve ihtiyaç finansmanı çözümlerimize yer verdik. Kritik bir hamle yaptık. Sonuç olarak şirketlerimizin ve gerçek kişi müşterilerimizin likiditeye kolay ulaşabilmeleri için hiç hız kesmedik. Bu anlamda sağladığımız şirket finansmanında yaklaşık yüzde 40, ihtiyaç finansmanında yaklaşık yüzde 75 artış kaydettik. Finansman büyüme oranımız, katılım, özel mevduat ve kamu mevduat bankacılık gruplarının tamamından daha yüksek oranda gerçekleşti.” “Pandemi nedeniyle nakit akışı bozulan ve bozulacağı öngörülen firmalarımıza destek olmak için pek çok çalışma yürüttük” diyen Akşam, şöyle konuştu:

Nokta atışı çözümler

“Öbür taraftan kredi kartı borçlarını ödeme güçlüğü çeken müşterilerimizin yanında olmak ve ödemelerini rahatlatmak amacıyla ekstre erteleme uygulamasını gerçekleştirdik. Bizim için her müşterimiz çok değerli. Ve biz, zorlu Covid-19 sürecinde müşterilerimize her konuda yardım etmeyi esas aldık. İhtiyaçları çok hızlı bir şekilde analiz ettik. Belirli ihtiyaçları olan farklı kesimlere özel nokta atışı çözümler geliştirdik. Gelinen aşamada da ekonominin çarklarını çevirmek için üzerimize düşeni yapmaya, canla başla çalışmaya devam ediyoruz. “ Akşam, toplumun farklı kesimlerinden müşterilerine destek sağlamaya devam etmeyi amaçladıklarına da işaret etti.