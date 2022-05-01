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Ekonomi Türkiye Finans’tan önemli başarı
Ekonomi

Türkiye Finans’tan önemli başarı

Türkiye Finans Katılım Bankası, 2022’nin ilk çeyreğinde 716.9 milyon TL konsolide net kâr; 717.2 milyon TL de konsolide olmayan net kâr elde etti. Banka, bu dönemde Türkiye ekonomisine 83.3 milyar TL katkıda bulundu. Aktif büyüklüğünü 120.5 milyar TL’ye çıkardı.

Yeniakit Publisher
2022-05-01 10:34:00 -
Türkiye Finans’tan önemli başarı

Türkiye Finans Katılım Bankası Genel Müdürü Murat Akşam, şunları söyledi: “İlk çeyrekte de üretimin ve ticaretin içinde olma kararlılığımızı sürdürdük. Hem bireysel hem de ticari segmentte verdiğimiz finansman desteğimizi arttırarak 2022 yılının ilk çeyreğinde ülke ekonomisine katkı sağlamayı sürdürdük. Üretime ve ticarete can suyu olacak fırsatları önümüze kattık. Artan kaynağımızı kullandırdığımız fonları büyütmek için değerlendirdik. Ayrıca reel sektöre ve ihracatçıya verdiğimiz desteği arttırdık. Özetle yılın ilk çeyreği sürdürülebilir büyüme stratejimizi özenle koruduğumuz ve bu sayede aktiflerimizi büyüttüğümüz başarılı bir dönem oldu.”

Kalkınmaya destek

Akşam, üretimin ve ihracatın bayraktarlığını üstlendiklerinin altını çizerek, “Bu sayede ülkemizin kalkınmasına destek oluyoruz” dedi. Müşteri deneyimini en üst noktaya taşımak için inovasyon becerilerini geliştirdiklerini kaydeden Akşam, şöyle konuştu: “Mobil platformlarla el ele vererek müşterilerimizin hizmetlerimize anında ulaşabilecekleri iş modelleri üretiyoruz. Bunun en somut ve güncel örneği eXtra Limit isimli ürünümüz. Bu ürünümüz önemli görevler görüyor. Vatandaşlarımız, alışveriş yaptıkları platformlardan ayrılmadan dakikalar içerisinde finansmana başvurabiliyorlar. Finans limitlerini ister fiziki ister dijital platformlarda rahatça kullanabiliyor ve uzun dönemli taksitlendirme imkânlarından faydalanabiliyorlar. Ayrıca bu süreçte görüntülü görüşmeyle 6-7 dakika içerisinde müşterimiz olabiliyorlar.”

 

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