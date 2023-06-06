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Ekonomi Türkiye Finans’tan “Mobilden Tanış Avantajlara Alış” kampanyası
Ekonomi

Türkiye Finans’tan “Mobilden Tanış Avantajlara Alış” kampanyası

Yeniakit Publisher
2023-06-06 19:40:00 -
Türkiye Finans’tan "Mobilden Tanış Avantajlara Alış" kampanyası

Türkiye Finans’ın “Mobilden Tanış Avantajlara Alış” kampanyası kapsamında, Mobil Şube üzerinden müşteri olanlara, yüzde 1.59 kâr payı ile 50 bin TL’ye kadar finansman olanağı sunuluyor.

Türkiye Finans, mobil şubeden müşteri olanlar için “avantajlı”, birçok bankacılık hizmetine hızla erişilmesini sağlayan “Türkiye Finans’la Mobilden Tanış Avantajlara Alış” paketini duyurdu. Avantajlar paketi kapsamında Türkiye Finans Mobil Şube üzerinden müşteri olanlar gerek finansman gerekse birikimlerini değerlendirmede avantajlı kâr payı oranlarından faydalanırken, EFT, Havale ve FAST gibi bankacılık işlemlerini ücretsiz olarak gerçekleştirebilecek. Türkiye Finans mobil şubeden müşteri olanlar, birçok bankacılık hizmetine, finansman ve yatırım imkânına kolaylıkla erişebilecek. Kampanya kapsamında, Türkiye Finans Mobil Şube üzerinden müşteri olanlara, yüzde 1.59 kar payı ile 50 bin TL’ye kadar finansman olanağı sunuluyor. Bu müşteriler ayrıca, tüm kartlardan bağımsız olarak ek finansman limiti sağlayan eXtra Limit hizmetinden de yararlanabiliyor. Üstelik eXtra Limit’te ilk 1000 TL ve üzeri harcamaya 150 TL nakit iade hediye ediliyor. Happy Bonus kredi kartından ilk 1000 TL ve üzeri harcama yapan müşterilere ise 100 TL bonus fırsatı sunuluyor. Verilen bilgiye göre, birikimlerini enflasyona karşı korumak ve birikimlerine değer katmak için yatırım amacıyla Türkiye Finans Mobil Şube’den müşteri olanlar da e-katılım hesaplarındaki TL birikimlerine avantajlı kâr paylaşım oranlarıyla değer katabilecek. Ayrıca kampanya kapsamında, Türkiye Finans Mobil Şube’den müşteri olanlar Türkiye Finans’ın yatırım platformu olan TFXTarget üzerinden yerli ve yabancı hisselere, yurt içi ve yurt dışında bulunan yatırım fonlarına yönelik işlemleri, gerçek zamanlı fiyatlarla kolayca yapabilecek.

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