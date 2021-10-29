Türkiye Finans’tan ekonomiye 60 milyar lira katkı

Banka, aktif büyüklüğünü 84.9 milyar liraya yükseltti. Müşterilerinin birikimlerini bol kazançla değerlendirebilecekleri ürünler sunmaya devam eden Türkiye Finans, katılma hesaplarındaki hacmini yüzde 23 arttırarak 35.3 milyar liraya ulaştırdı. Genel Müdür Murat Akşam, şunları kaydetti: “Türkiye’nin dört bir yanında ülkemizi ileriye taşıyacak olan sektörlerde başlayan üretim seferberliği bu yılın üçüncü çeyreğinde etkisini daha fazla hissettirdi. Biz de katılım bankası olarak her zaman olduğu gibi bu dönemde de üretim ve ticaretin içinde olma kararlılığımızı sürdürdük. Özünde üretim ve reel sektörü desteklemek olan katılım bankacılığı, üretim ve ihracat iştahının arttığı bu dönemde sektördeki payını büyütüyor. Biz, Türkiye’nin en büyük 12. bankası olarak öncelikli hedefimizi ilk 10 banka arasına girmek olarak belirlemiştik. Bu hedefe ulaşmaya yönelik önemli adımlar atarken, şartlar ne olursa olsun sürdürülebilir büyümemizi korumayı öncelikli görüyoruz.”