  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Türkiye Finans’tan ekonomiye 60 milyar lira katkı
Ekonomi

Türkiye Finans’tan ekonomiye 60 milyar lira katkı

Katılım bankası Türkiye Finans, üçüncü çeyrekte ülke ekonomisine 60 milyar lira katkı sağladı.

Yeniakit Publisher
2021-10-29 21:37:00 -
Türkiye Finans’tan ekonomiye 60 milyar lira katkı

Banka, aktif büyüklüğünü 84.9 milyar liraya yükseltti. Müşterilerinin birikimlerini bol kazançla değerlendirebilecekleri ürünler sunmaya devam eden Türkiye Finans, katılma hesaplarındaki hacmini yüzde 23 arttırarak 35.3 milyar liraya ulaştırdı. Genel Müdür Murat Akşam, şunları kaydetti: “Türkiye’nin dört bir yanında ülkemizi ileriye taşıyacak olan sektörlerde başlayan üretim seferberliği bu yılın üçüncü çeyreğinde etkisini daha fazla hissettirdi. Biz de katılım bankası olarak her zaman olduğu gibi bu dönemde de üretim ve ticaretin içinde olma kararlılığımızı sürdürdük. Özünde üretim ve reel sektörü desteklemek olan katılım bankacılığı, üretim ve ihracat iştahının arttığı bu dönemde sektördeki payını büyütüyor. Biz, Türkiye’nin en büyük 12. bankası olarak öncelikli hedefimizi ilk 10 banka arasına girmek olarak belirlemiştik. Bu hedefe ulaşmaya yönelik önemli adımlar atarken, şartlar ne olursa olsun sürdürülebilir büyümemizi korumayı öncelikli görüyoruz.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Akşener sus pus olmuştu! O hadsize devlet cevabını verdi
Gündem

Akşener sus pus olmuştu! O hadsize devlet cevabını verdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Siirt'te düzenlediği esnaf ziyareti esnasında bir kişi "bulunduğunuz yer 'Kürdistan'dır" demişti. A..
Kardeş ülkede tedirgin eden girişim! Yeni bir ordu kurma kararı aldılar
Dünya

Kardeş ülkede tedirgin eden girişim! Yeni bir ordu kurma kararı aldılar

Bosna'da Müslüman katliamının faillerinden biri olan Milorad Dodik, küstah bir adım a hazırlanıyor. Dodik ülkede yeni bir ordu kuracaklarını..
İngiltere'den flaş karar! Çıkardılar
Dünya

İngiltere'den flaş karar! Çıkardılar

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle bazı ülkeleri kırmızı listeye alan İngiltere yeni kararını duyurdu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay