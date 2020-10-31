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Ekonomi Türkiye Finans’tan ekonomiye 60 milyar 500 milyon lira katkı
Ekonomi

Türkiye Finans’tan ekonomiye 60 milyar 500 milyon lira katkı

Katılım bankası Türkiye Finans, üçüncü çeyrekte ülke ekonomisine sağladığı kaynağı 60.5 milyar liraya çıkarttı.

Yeniakit Publisher
2020-10-31 11:42:00 -
Türkiye Finans’tan ekonomiye 60 milyar 500 milyon lira katkı

Aktif büyüklüğünü 2019 sonuna göre yüzde 54 arttırarak 80.6 milyar liraya yükselten banka, kullandırdığı nakdi fon tutarını da yüzde 54 arttırarak 51.3 milyar liraya taşıdı. Özkaynak kârlılığını ise yüzde 8.27’den yüzde 15.5’e çeken Türkiye Finans’ın Genel Müdür Vekili Murat Akşam, üçüncü çeyrekte başarılı bir grafik ortaya koyduklarını dile getirerek, şunları kaydetti: “Hem kullandırılan hem de toplanan fonlarda sektör ortalamasının üzerinde büyüyerek pazar payımızı arttırmaya devam ettik. Bu sayede ülke ekonomisine sağladığımız katkıya ivme kazandırmayı, yenilikçi ürünleri ve hizmetleri odağımıza almayı sürdürdük. Dijitalleşmenin yoğun olarak hissedildiği yeni normalde güçlendirdiğimiz ürünler ve hizmetlerle müşterilerimizin anlık ihtiyaçlarını katılım bankacılığı prensiplerinden ödün vermeden çok hızlı bir şekilde karşıladık. Kritik süreçte sadece kendi sektörümüzden değil şimdiye kadar katılım bankalarıyla çalışmamış yeni müşteriler kazanmaya devam ettik. Bu sayede katılım finans modelini tüm Türkiye’deki bireylerle ve kurumlarla tanıştırma hedefimize daha çok yaklaştık. Sadece bankamızı değil, sektörümüzü de büyüttük.”

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