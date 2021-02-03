Türkiye Finans’tan ‘Ala’ hizmet

Türkiye Finans, geliştirdiği yenilikçi ürün ve hizmetleriyle üst düzey bankacılık hizmetlerinin tek bir çatı altında toplandığı Ala segmenti ile bankanın varlıklı müşterilerine ve ailelerine avantajlarla dolu bankacılık hizmetleri sunacak. Ala Bankacılık müşterileri, bankanın sunduğu üst seviye hizmet ve ayrıcalıklarından hızlı ve kolay bir şekilde faydalanabilecek. Türkiye Finans Ala müşterileri, özel dizayn edilen Ala şubelerinde ayrıcalıklı ürün ve hizmetler deneyimleyebilecekler.

Tek çatıda birleştirildi

Türkiye Finans Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Necati Özdeniz, şunları kaydetti: “Türkiye Finans olarak üst segment müşterilerimiz için hayata geçirdiğimiz hizmetleri ve daha fazlasını Ala çatısı altında birleştiriyoruz. Ala ile varlıklı müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun yepyeni bir müşteri deneyim sunmayı hedefliyoruz. Uzun yıllar çok emek vermiş, çok çaba sarf etmiş, bugünkü birikimlerini oluşturmuş müşterilerimiz için bu emeklerinin karşılığını alabilecekleri özel hizmet ve avantajları barındıran farklı bir dünya oluşturmak istedik. Yepyeni bir müşteri deneyimi sunacağımız Ala dünyasının, çabalarının karşılığını sunacak avantajlarla müşterilerimiz için vazgeçilmez olmasını istiyoruz. Yıllarca birikimleri için çalışmış, didinmiş müşterilerimiz her şeyin en alasını hak ediyorlar.

Ülke geneline yayılacak

Ala müşterilerimizin sahip oldukları varlıkları en doğru biçimde değerlendirmeleri, hayatlarını kolaylaştıracak birçok imkândan ayrıcalıklı bir şekilde faydalanabilmeleri bizim için çok kıymetli. Kişiselleştirilmiş bankacılık hizmetlerini mükemmel müşteri deneyimi odağında bir araya getiriyor, Ala müşterilerimize özel şubeler, hizmetler, kampanyalar ve dijital bankacılık kanalları sunuyoruz. 2021 yılında tüm ülke genelinde sayısını artırmayı hedeflediğimiz Türkiye Finans Ala şubelerimizle ve dijital platformlarımızla farklı bir deneyim yaşamak isteyen herkesi ala dünyasına davet ediyoruz.”