THY - 66 TL Ağustos - İzmir
0553 313 94 23

Türkiye Finans’tan 200 milyonluk arz

Türkiye Finans Katılım Bankası, 200 milyon lira değerindeki kira sertifikası halka arzını başarıyla tamamladı.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 10:21
Türkiye Finans’tan 200 milyonluk arz

Türkiye Finans Katılım Bankası, 200 milyon liralık, kira sertifikası halka arzını başarıyla tamamladı.

Türkiye Finans Hazine Genel Müdür Yardımcısı Hakan Uzun, kira sertifikaları ihracıyla reel ekonomiye katkı sunmaya devam ettiklerini belirterek şunları söyledi: “Gerçekleştirdiğimiz başarılı kira sertifikası ihraçlarımıza bir yenisini daha ekleyerek ağustos ayında 150 milyon lira tutarlı kira sertifikası halka arzımızı, gelen fazla talebin ardından 200 milyon lira tutarla tamamladık. Türkiye Finans olarak, kira sertifikaları alanında yüksek finansmanla sektördeki söz sahipliğimizi sürdürmeye, katılım bankacılığı prensiplerine uygun olarak kaynaklarımızı çeşitlendirmeye ve reel ekonomiye destek olmaya devam edeceğiz.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 10:21
  1. Türkiye Finans Katılım Bankası
  2. Hakan Uzun

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gebelikte tansiyon bebeği etkiler mi?
    1. Gebelikte tansiyon bebeği etkiler mi?
    2. Ne pompalı ne rambo bıçağı! Yaşlı..
    3. TÜİK, bilgisayar ve internet kullanım..
    4. İçki satan marketten kurbanlık almayın
    5. Yeditepe’de yapay zekâlı dönem
    6. Evinden partinin önüne getirdi! CHP..
    7. Kredi kartı borcundan takibe..
    8. "Türk - Amerikan ilişkileri eskisi..
    9. Haydar Baş'ın avukatından açıklama
    10. Dünyayı senin beynin değiştirecek
    11. Sağlık Bakanlığından yeni uygulama!
    12. Erdoğan Bitlis'in kurtuluş yıl..
    13. FETÖ'cülerden 'pes' dedirten taktik!..
    14. Antalya'da define ararken ormanı..
    15. Üç aylıklar 1 Eylül'de zamlı ödenecek
    16. Üniversitenin Yıldız’ı 107 yaşında
    17. Aydın’da elbise dolabında kenevir..
    18. Tercihte akademik karneye de bakın
    19. Denizde kaybolan gencin cesedi bulundu
    20. Ucuz ekmek sattı diye dava edildi!..
    'Eyvah Türkler geliyor'
    'Eyvah Türkler geliyor'
    Haydar Baş'ın mal varlığına tedbir! Yurt dışına çıkma yasağı da getirildi
    Haydar Baş'ın mal varlığına tedbir! Yurt dışına çıkma yasağı da getirildi
    Livaneli’ye 5816 Yok mu?
    Livaneli’ye 5816 Yok mu?
    Kanunen suç ama takan yok! Rezillik her yerde
    Kanunen suç ama takan yok! Rezillik her yerde
    "İşin gizlisi saklısı kalmadı" dedi, o yazıyı tekrar paylaştı! "ABD dımdızlak ortada"
    "İşin gizlisi saklısı kalmadı" dedi, o yazıyı tekrar paylaştı! "ABD dımdızlak ortada"

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    En ucuz küçükbaş hayvan fiyatları 2018?
    En ucuz küçükbaş hayvan fiyatları 2018?
    Flaş Türkiye açıklaması! Tam 51 milyar dolar...
    Flaş Türkiye açıklaması! Tam 51 milyar dolar...