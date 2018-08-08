Türkiye Finans’tan 200 milyonluk arz

Türkiye Finans Katılım Bankası, 200 milyon liralık, kira sertifikası halka arzını başarıyla tamamladı.

Türkiye Finans Hazine Genel Müdür Yardımcısı Hakan Uzun, kira sertifikaları ihracıyla reel ekonomiye katkı sunmaya devam ettiklerini belirterek şunları söyledi: “Gerçekleştirdiğimiz başarılı kira sertifikası ihraçlarımıza bir yenisini daha ekleyerek ağustos ayında 150 milyon lira tutarlı kira sertifikası halka arzımızı, gelen fazla talebin ardından 200 milyon lira tutarla tamamladık. Türkiye Finans olarak, kira sertifikaları alanında yüksek finansmanla sektördeki söz sahipliğimizi sürdürmeye, katılım bankacılığı prensiplerine uygun olarak kaynaklarımızı çeşitlendirmeye ve reel ekonomiye destek olmaya devam edeceğiz.”