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Aktüel Türkiye Finans’ın insan kaynakları projeleri Stevie’den iki ödülle döndü
Aktüel

Türkiye Finans’ın insan kaynakları projeleri Stevie’den iki ödülle döndü

Banka, üniversite öğrencilerine bir günlük deneyim sunan “We Studio Deneyim Programı” ve çalışanlarının liderlik vasıflarını geliştirmek üzere kurgulanan “Liderlik Gelişim Programı” ile bu ödülleri almaya hak kazandı - Türkiye Finans İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Züleyha Büyükyıldırım: - "Türkiye Finans olarak farklı ve yaratıcı IK projeleri ile çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz”

Yeniakit Publisher
2020-08-20 11:53:37 -
Türkiye Finans’ın insan kaynakları projeleri Stevie’den iki ödülle döndü

İSTANBUL (AA) - Türkiye Finans, 40’tan fazla ülkeden dünya çapında başarılı şirketlerin yarıştığı Stevie Ödülleri’nde İnsan Kaynakları alanında 2 bronz ödüle layık görüldü.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Finans, yenilikçi bakış açısıyla sektöre liderlik eden insan kaynakları çalışmalarında hız kesmiyor.

Dünyanın prestijli iş ödüllerinden Stevie Ödülleri’nde İnsan Kaynakları alanında 2 bronz ödüle layık görülen Türkiye Finans, yeni bir başarıya daha imza atmış oldu.

Türkiye Finans’ın insan kaynakları projelerinden biri olan staj markası “We (Work Experience)” çatısı altında yürüttüğü “We Studio Deneyim Programı” İK Başarıları kategorisinde “En İyi Gençlik İstihdamı Strateji Programı” alanında ilk bronz ödülü almaya hak kazanırken, diğer projesi “Liderlik Gelişim Programı” ise aynı kategoride “En İyi Liderlik Gelişim Programı” alanında ikinci bronz ödülün sahibi oldu.


- "Stevie Ödülleri’nden iki ödülle dönmek bizim için son derece gurur verici"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Finans İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Züleyha Büyükyıldırım, “Sektörün yakından bildiği, iş dünyasının başarılı projelerinin ödüllendirildiği uluslararası organizasyonlardan Stevie Ödülleri’nden iki ödülle dönmek bizim için son derece gurur verici. Bu ödülleri almak, insan kaynakları alanında yenilikçi uygulamaları hayata geçiren ve sektöre bu anlamda liderlik eden bir banka olarak ne kadar doğru bir yolda olduğumuzun önemli bir göstergesi oldu.” ifadelerini kullandı.

Bankanın ödüllü IK uygulamaları hakkında bilgi veren Züleyha Büyükyıldırım, şunları kaydetti:

“Bu yıl dijital olarak gerçekleştirdiğimiz We Studio etkinliklerimizde, lider buluşmaları, birim tanıtımları ve söyleşiler kapsamında 1.300 üniversite öğrencisi ile bir araya geldik, 20 üniversite öğrencisi ile de vaka çalışmaları gerçekleştirdik. Her yıl daha fazla öğrenci ile buluşturduğumuz bu program, öğrencileri iş hayatına yakınlaştırma anlamında adından söz ettiren, vizyoner bir uygulama oldu.

Liderlik Gelişim Programımız ise liderlik kaslarını güçlendirmek ve ortak bir liderlik dili oluşturabilmek amacıyla 2018 yılında direktör, birim ve bölge müdürlerimiz ile başlattığımız bir program olarak bu yıl da şube müdürlerimiz ile devam ediyor. Sınıf eğitimlerinin yanı sıra envanterler, aksiyon planlamaları, takip görüşmeleri ve çalışanın ekibi ve yöneticisini de sürece dahil eden kurgusuyla sürekli gelişim ve takibi odağına alan bu program sayesinde ölçülebilen somut çıktılar gözlemliyoruz. Türkiye Finans olarak farklı ve yaratıcı IK projeleri ile çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.”

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