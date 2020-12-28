Türkiye Finans'ın Hızlı Finansman'ına PSM Awards'tan Gümüş PSM ödülü

İSTANBUL (AA) - Türkiye Finans Katılım Bankası'nın sektörde bir ilk olan Hızlı Finansman ürünü Payment Systems Magazine tarafından düzenlenen PSM Awards'ın "Müşteri Etkileşimi ve Deneyimi" bölümü katılım bankacılığı kategorisinde Gümüş PSM ödülüne layık görüldü.

Türkiye Finans Katılım Bankası'dan yapılan açıklamaya göre, yerinde tüketici finansmanı olarak tanımlanan Hızlı Finansman ile tüketiciler, Türkiye Finans'ın anlaşmalı olduğu bayilerden hizmet almak istediklerinde, kolayca ve hızlı bir şekilde ihtiyaç veya taşıt finansmanı imkanlarından faydalanabiliyor. Bu sene dijital olarak gerçekleştirilen PSM Awards'ta finans sektöründe hayata geçirilen yenilikçi ürün ve hizmetler değerlendirmeye alınıyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Türkiye Finans Bilgi Sistemleri ve Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Fahri Öbek, yerinde tüketici finansmanı olarak tanımlanan ve binlerce noktada geçerli olan Hızlı Finansman'ın kısa süre içinde büyük ilgi gördüğünü belirterek, hızlı finansman hizmetini devreye alan bayi ağının hızla genişlediğine dikkati çekti.

Alınan ödülün ne kadar doğru bir iş yapıldığının somut bir göstergesi olduğunu belirten Öbek, şunları kaydetti:

"Dijitalleşme sayesinde bankacılık sektöründe sunduğumuz hizmetler zamandan ve mekandan bağımsız hale geliyor. Türkiye Finans olarak biz de bankacılıkta yaşanan bu dönüşüme yenilikçi projelerimiz ile öncülük etmekten mutluluk duyuyoruz. Hızlı Finansman sayesinde müşterilerimize ihtiyaç duydukları anda yerinde ve hızlı hizmet veriyoruz. Anlaşmalı olduğumuz binlerce Hızlı Finansman noktası ile mağaza içinde, tüketicilerin ihtiyaç duyduğu anda finansman kullanılabilmesine imkan sağlıyor; bu sayede tüketicilerin banka şubesine gitmesine gerek kalmadan ihtiyacını, ihtiyacın doğduğu yerde karşılamış oluyoruz. Dijital alt yapısı ve kolaylığı ile öne çıkan ödeme sistemimizin başarısı katılım bankacılığı prensiplerinden uzaklaşmadan, yenilikçi yaklaşımlarla sunduğumuz finansman projelerinin somut bir örneğidir."

Hızlı Finansman, tüketicilerin taşıt ve ihtiyaç finansmanı başvurularını uygun kar oranları ile Türkiye Finans’ın anlaşmalı olduğu bayilerden yapma prensibine dayanıyor. Sisteme üye olan kuruluşların kendilerinden hizmet almak isteyen müşterileri adına bankaya finansman başvurusunu yapabilmelerini ve başvurunun sonuçlarını takip edebilmelerini sağlayan Hızlı Finansman, tüketicilerin ihtiyaç duydukları finansmanı bankaya gitmeden ve ekstra operasyonel bir yük olmadan, doğrudan satıcı firma aracılığı ile alışveriş anında kolayca karşılayabilmelerini sağlıyor. Hızlı Finansman ayrıca, kredi kartı başvurusu, fatura, aidat, finansman taksiti ve kredi kartı borcu ödeme gibi yeni fonksiyonlarla desteklenerek müşterilerin ve anlaşmalı kuruluşların hayatlarını kolaylaştırıyor.

