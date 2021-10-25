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Ekonomi Türkiye Finans’a “mükemmellik ödülü”
Ekonomi

Türkiye Finans’a “mükemmellik ödülü”

Türkiye Finans Katılım Bankası, uluslararası ödemelerde kullanılan SWIFT sistemi üzerinden gerçekleştirilen işlemlerde yakaladığı hatasızlık oranı ile Citibank tarafından Uçtan Uca Otomasyon Mükemmellik Ödülü’ne (STP) layık görüldü.

Yeniakit Publisher
2021-10-25 21:55:00 -
Türkiye Finans’a “mükemmellik ödülü”

Türkiye Finans Katılım Bankası Bilgi Sistemleri ve Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Fahri Öbek, bankanın uluslararası standartlarda ikinci kez takdir edildiğini görmenin çok önemli olduğunu belirterek, “Bu ödül Orta Doğu’nun en büyük sermayeli bankalarından biri olan, hâkim ortağımız Saudi National Bank’ın desteği ile dünya çapında geniş ve etkin bir muhabir banka ağına sahip olduğumuzun en büyük kanıtıdır” dedi. Öbek, “Uluslararası ödemelerde yakaladığımız bu standart, bankamız tarafından gerçekleştirilen işlemlerin hızlı ve çok az hata ile gerçekleştirilmiş olmasının somut bir sonucudur. Bu süreçlerde gösterdiğimiz üstün başarı müşterilerimize hızlı ve kaliteli hizmet olarak yansımaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.

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