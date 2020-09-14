  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Türkiye Finans, Türk lirası birikimlerini e-Katılma hesabı ile destekliyor
Ekonomi

Türkiye Finans, Türk lirası birikimlerini e-Katılma hesabı ile destekliyor

Türkiye Finans Genel Müdür Yardımcısı Özdeniz: - "e-Katılma hesabını dijital kanallar üzerinden aktif hale getirerek hem dijital bankacılık hizmetlerimizi kuvvetlendiriyor hem de müşterilerimizin şubelere gitmesine gerek kalmadan bu hesabı kolayca açabilmelerini sağlıyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-09-14 12:11:55 -
Türkiye Finans, Türk lirası birikimlerini e-Katılma hesabı ile destekliyor

İSTANBUL (AA) - Türk lirası birikimlerini desteklemek amacıyla e-Katılma hesabını hayata geçiren Türkiye Finans, kar paylaşım oranlarını sektördeki en rekabetçi seviyeye çıkararak yüzde 98/2 olarak revize etti.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, şubeye gitmeye gerek kalmadan dijital kanallar aracılığıyla kolayca açılabilen e-Katılma hesabında Türk lirası birikimlerinden yüksek gelir elde etme olanağı sunuluyor. Türk lirası birikimlerini desteklemek amacıyla e-Katılma hesabını hayata geçiren banka, TL birikimlerini yüksek getiri ile değerlendirmek isteyen müşterilerine yüzde 98/2 özel kar paylaşım oranından faydalanabilme imkanı sağlıyor.

Dijital Bir Hesap Açarsın, Avantajlı Oranlarla Kazanırsın söylemiyle müşterilerine daha fazla kazanç olanağı sağlayan Türkiye Finans, e-Katılma hesabıyla rekabetçi kar paylaşım oranları sunmaya devam ediyor.

Türkiye Finans'ın e-Katılma hesabı mobil ve/veya internet şubesi üzerinden kolayca açılabiliyor. Bu hesabı açan Türkiye Finans müşterileri, gerçekleştirdikleri EFT ve havale işlemlerinde de herhangi bir masraf ödemiyor. Üstelik müşteriler mevduatlarını çekmek isterlerse, vadelerini bozmadan diledikleri zaman bu işlemi gerçekleştirebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Finans Genel Müdür Yardımcısı M. Necati Özdeniz, e-Katılma hesabını geçen yıl "Katılmamak Elde Değil" kampanyaları ile müşterilere duyurduklarını anımsattı.

Özdeniz, "Aldığımız olumlu geri dönüşler neticesinde kar paylaşım oranını çektiğimiz 98/2 seviyesi ile en rekabetçi paylaşım oranlarına da sahip olduk. TL birikimlerinin desteklenmesini ülke ekonomisinin sürdürülebilir ve kalıcı büyümesi açısından çok önemli görüyoruz. Hepimiz elimizi taşın altına koyarak ülkemizin ekonomik kalkınmasının önünü açmalıyız. e-Katılma hesabını dijital kanallar üzerinden aktif hale getirerek hem dijital bankacılık hizmetlerimizi kuvvetlendiriyor hem de müşterilerimizin şubelere gitmesine gerek kalmadan bu hesabı kolayca açabilmelerini sağlıyoruz. Amacımız Türk lirasının ve vatandaşımızın birikiminin değer kazanmasını teşvik etmek." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Libya'da flaş gelişme! İstifa ettiler
Dünya

Libya'da flaş gelişme! İstifa ettiler

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci Halife Hafter yanlısı doğudaki sözde hükümet istifa etti.

Erdoğan sorusunu duyan Miçotakis geri adım attı! Merak edilen cevap
Gündem

Erdoğan sorusunu duyan Miçotakis geri adım attı! Merak edilen cevap

Doğu Akdeniz'de provokasyonu arttıran Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili soruya cevap ver..
Mustafa El Sagezli: Türkiye'nin bizimle birlikte olmasını talep ediyoruz
Ekonomi

Mustafa El Sagezli: Türkiye'nin bizimle birlikte olmasını talep ediyoruz

Libya'nın çok ciddi altyapı yatırımına ihtiyacı olduğunu belirten Libya Uluslararası Kalkınma Programı (BINA) Direktörü Mustafa El Sagezli, ..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı