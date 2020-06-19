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Ekonomi

Türkiye Finans, Bursa Oto Galericiler Odası ile protokol imzaladı

Yeniakit Publisher
2020-06-19 11:47:16 -
Türkiye Finans, Bursa Oto Galericiler Odası ile protokol imzaladı

İSTANBUL(AA) - Türkiye Finans Bursa Oto Galericileri Odası ile bankacılık hizmetlerini içeren bir protokol imzaladı.

Türkiye Finans'tan yapılan açıklamaya göre, Protokol çerçevesinde verilen kurumsal finansman desteği ile ikinci el araç piyasasında başlayan hareketliğe katkı sağlanacak. Kurumsal finansman desteğinin yanı sıra Türkiye Finans, 950 kadar oda üyesine bankacılık ürünlerinde belli muafiyetler ve avantajlar sunacak.

Banka, protokol kapsamında oda üyelerine kurumsal finansman ihtiyaçlarında avantajlı kâr payı oranları sunarken üyelerin yeni açtığı katılım hesaplarında da ilave kar paylaşım havuzları uygulayacak. Oda üyeleri, kurumsal internet şube ve mobil şube üzerinden gerçekleştirecekleri işlemlerinde ücretsiz EFT ve havale imkanından faydalanabilecek.


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