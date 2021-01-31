Türkiye Finans aktif büyüklüğünü 81,3 milyar liraya yükseltti

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Finans, salgın döneminin zorlu finansal koşullarında müşterilerinin yanında olmak amacıyla kullandırdığı nakdi fonları yüzde 43 arttırarak 47,7 milyar TL’ye ulaştırırken, birikimlerini değerlendirebilmeleri için sunduğu çeşitli fon toplama ürünleri ile yüzde 44’lük bir artışla toplanan fon hacmini 57,4 milyar TL’ye çıkardı.

Yüzde 55 arttı

Türkiye Finans, KAP’a yaptığı yazılı açıklamada, 2020 yılı mali bilançosunu duyurdu. 2020 yılı finansal verileri değerlendirildiğinde sürdürülebilir büyüme vizyonunu devam ettiren Türkiye Finans, toplam aktif büyüklüğünü yüzde 55 artışla 81,3 milyar liraya ulaştırdı. İnsan odaklı finans yönetimi anlayışıyla salgın ve normalleşme dönemlerinde toplumun farklı kesimlerine yönelik desteklerini sürdüren banka, ülke ekonomisine ve reel sektöre ayırdığı kaynağı, geçen yıl sonuna göre yüzde 40 arttırarak 57 milyar TL’ye çıkardı. Türkiye Finans Genel Müdür Vekili Murat Akşam, 2020 yılının tüm zorlu şartlarına rağmen önceliklerini insan olarak belirlediklerini ve bu anlayışla hayata geçirdikleri toplumsal fayda odaklı çalışmalarla yılı yüzde 55 büyüme ile kapattıklarını belirtti.

57 milyar TL'lık katkı

Akşam, şunları kaydetti: “İnsana yatırım yapmanın değerini bir kez daha anladığımız pandemi döneminde, çalışanlarımızdan ve müşterilerimizden başlayarak tüm paydaşlarımız için gerçekleştirdiğimiz insan odaklı finans yönetiminde başarılarla dolu bir yılı geride bıraktık. Doğru kurgulanmış stratejiler ve koşullara uygun olarak belirlediğimiz hedeflerin etkisiyle yıl sonu beklentilerimize hedeflerimizin üzerinde bir performansla ulaştık. Pandemi döneminde sektör içindeki konumumuzu korumanın yanı sıra önemli bir yükseliş ivmesi yakalayarak ekonomiye, reel sektöre ve toplumsal dinamiklere kayda değer bir katma değer sağladık. Kullandırdığımız fonlarla ülke ekonomisine 57 milyar lira değer katarak; müşterilerimizin artan finansman ihtiyaçlarının yanı sıra birikimlerini en doğru şekilde değerlendirme taleplerini eksiksiz olarak karşıladık.”