Türkiye Filistin’e asker gönderecek mi? Filistinliler neden Türk askerini Kudüs'e çağırıyor?

İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinliler zorla göç ettirilmek istenirken, fanatik Yahudiler de alçaklıklarına devam ediyor aynen terör devleti İsrail polisinin yaptığı gibi. Fanatik Yahudileri, Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa’ya baskın yapacağını öğrenen Filistinliler Müslümanların onurunu korumak için tüm imkanlarını Mescid-i Aksa’nın korunması için kullandı. Terösit devlet İsrail polisi Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla Filistinlilere saldırmakta. Saldırılar sonucunda çok sayıda Filistinli yaralanırken, Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisinin akşam namazından sonra Mescid-i Aksa'daki cemaate gerçekleştirdiği saldırıda 281 Filistinlinin yaralandığı bildirildi. Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer El-Kisvani, Harem-i Şerif’in hoparlörlerinden İslam dünyasına yardım çağrısı yaptı.

Türkiye Filistin’e asker gönderecek mi?

Filistinli aktivist Fatıma Es-Sus (Umm Eymen) Türkiye halkı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a selam gönderdi. Umm Eymen, "İki gözümün nuru Erdoğan, hadi gel Filistin'i özgürlüğüne kavuştur." dedi. Osmanlı Devleti'nin Filistin'e hakim olduğu günlere atıfta bulunan Umm Eymen, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye halkına, "Hadi gelin ve yeniden Osmanlı Devleti'ni kurun. Sadece 500 yıl değil, binlerce yıl beraber yaşayalım." çağrısında bulundu.

Gazeteci Halis Mutlu, yaptığı açıklamada Kudüs bizim kırmızı çizgimiz olduğun söyleyerek, ‘Ey Müslümanlar kırmızı çizgimiz işgal altında ve yaşanan olaylar da ortada daha ne bekliyorsunuz” diye seslendi. Terör devletinin Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yapılan zulmüne karşı artık harekete geçilemsi gerektiğinin altını çizen Halis Mutlu, “Devletlerin kınamanın ötesine geçen açıklamalar yapması gerekir, yaptırımlar olması lazım. Asker göndermek dahil. BM, Kudüs’ün işgal altında olan bir şehir olarak kabul ediyor. İşgal altındaki bir toprak da Müslümanların ilk kıblesinde bu vahim olaylar yaşanırken, halen kınamakla kalıyorsak, bu bizim acziyetimizin ifadesidir. Asker göndermek dahi çok ciddi yaptırımların olması lazım. İsrail’in yalnızlaştırılması, izole edilmesi lazım.” dedi.

Öte yandan sosyal medyada da Türkiye’nin aynen Suriye, Libya ve Azarbaycan’da olduğu gibi Türk askerini gönderilmesi gerektiği, Mehmetçiğin Mescid-İ Aksa’yı koruyacak gücün Türk askeri olduğu da dile getirilmekte. Türkiye’nin Kudüs’e asker gönderilmesi konusunda Arap ülkelerine öncülük etmesi gerektiği de yine sosyal medyada konuşulan konular arasında.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu daha önce yaptığı açıklamada, şunları söylemişti: "İslam dünyası Filistinli kardeşlerimizin, Kudüs’ün korunması için ilk defa bir karar aldı. Kudüs’ün korunması için Kudüs’e uluslararası bir güç göndeceğiz. Bundan sonra İsrail istediği zaman Filistinli kardeşlerimize saldıramayacak.”

Türk askeri Kudüs’e gidecek mi?

Terör devleti İsrail’in alçak saldırıları sonrası vatandaşlardan Türk askeri’nin Kudüs’e gitmesi yönünde çağrılar yapılırken, Milli Gazete’den Adnan Öksüz köşe yazısı ile birlikte Türkiye’nin bölgeye asker gönderip göndermeyeceği tartışmaları da alevlenmiş oldu. Olaylarla ilgili sosyal medyada çeşitli görüntüler paylaşılırken Türkiye konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Öksüz ise yazdığı köşe yazısında 1997’de yayımlanmış resmi gazeteyi kaynak gösterdi.