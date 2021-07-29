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Gündem Türkiye felaketi yaşıyor! Bakan Pakdemirli acı haberi paylaştı
Gündem

Türkiye felaketi yaşıyor! Bakan Pakdemirli acı haberi paylaştı

Antalya Manavgat'ta dün üç noktada başlayan orman yangınları ile ilgili Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli'den peş peşe son dakika açıklamaları geldi. Pakdemirli, yangında Akseki'de 82 yaşında bir vatandaşımızı kaybettiğimizi açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-29 09:00:00 - 2021-07-29 09:07:55
Türkiye felaketi yaşıyor! Bakan Pakdemirli acı haberi paylaştı

Antalya Manavgat'ta dün üç noktada başlayan orman yangınları ile ilgili Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli yaptığı açıklamada "Antalya'daki orman yangınında bir kaybımız var. Maalesef  82 yaşındaki bir vatandaşımız vefat etti" ifadelerini kullandı.

10 kişi mahsur, AFAD ekipleri yola çıktı

Bakan Pakdemirli, "Oymapınar barajında 10 kişinin mahsur kaldığı bilgisi var. Hayati tehlikeleri yok. AFAD ekibimiz yolda, tahliye etmek için çalışıyoruz" dedi.

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