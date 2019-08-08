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Türkiye ev tekstili sektörü Bursa’da birlik mesajı verdi

Türkiye Ev Tekstili Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (TETSİAD) yaklaşan genel kurulu öncesinde Bursa’daki ev tekstili sektörü temsilcileri birlik ve beraberlik mesajları verdi.

08 Ağustos 2019 Perşembe 15:32
Türkiye ev tekstili sektörü Bursa’da birlik mesajı verdi

Türkiye Ev Tekstili Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (TETSİAD) yaklaşan genel kurulu öncesinde Bursa’daki ev tekstili sektörü temsilcileri birlik ve beraberlik mesajları verdi. İstanbul, Ankara ve Denizli’nin yanı sıra farklı şehirlerden sektör temsilcilerinin de katıldığı örnek buluşmanın konuğu TETSİAD Başkan Adayı Hasan Hüseyin Bayram oldu. Sektörün güçlü geleceği için birbirinden önemli projeler ürettiklerini belirten Bayram, “TETSİAD’ı ortak akıl vizyonuyla yöneterek sektörümüzün sorunlarına hızlı ve etkin çözümler üreteceğiz.” dedi.


Türkiye ev tekstili sektörünün çatı kuruluşu olan TETSİAD’ın 27 Ağustos Salı günü gerçekleştirilecek genel kurulu öncesinde Bursa Ev Tekstili Birlik Platformu ev sahipliğinde Bursa’da önemli bir buluşma gerçekleştirildi. Temmuz ayındaki organizasyonun ardından 2.’si düzenlenen programa, sadece Bursa’dan değil, Ankara, Denizli, İstanbul gibi farklı şehirlerden 300’ü aşkın ev tekstili sektörü temsilcisi katıldı. Sektörün birlik ve beraberlik mesajı verdiği toplantıda konuşan TETSİAD Başkan Adayı Hasan Hüseyin Bayram tekstilin başkenti olan Bursa’nın Türkiye’de geçen yıl gerçekleştirilen 8.5 milyar dolarlık tekstil ihracatının 1.25 milyar dolarlık kısmına imza atarak bu alanda iddiasını ortaya koyduğunu söyledi.


“Ortak akılla yöneteceğiz”


Türk tekstilinin bugün dünyada takdir edilir hale geldiğini dile getiren Bayram, TETSİAD’ın sektörün hedeflerine ulaşmasında gerekli desteği gösteremediğini söyledi. Bayram, “TETSİAD’daki kötü ve adaletsiz yönetim anlayışına son vermek için sektörümüzün tüm kurum ve kuruluşlarının büyük bir çoğunluğunun desteği ve ortak aklın adayı olarak yola çıktım. Göreve geldiğimizde şeffaf yönetim anlayışını benimseyerek üyelerimizle bilgi paylaşımını artıracağız” ifadelerini kullandı.


“Ev Tekstili İhracatçıları Birliği kuruluyor"


Genel kurulun ardından seçilmesi halinde sektörün üretim merkezi kentlerinin TETSİAD’da en güçlü şekilde temsil edileceğini dile getiren Bayram, “Biz tüm şehirlerimizle biriz, beraberiz. Çünkü biz birlikten güç, kuvvet doğacağını çok iyi biliyoruz. Sektör olarak yeni pazarlar bulmamız şart. Göreve geldiğimizde Ev Tekstili İhracatçıları Birliği’ni kuracağız. Bu birlik, sektörün sorunlarına daha hızlı çözümler üretecek. Hammadde üretiminden, satış ve pazarlamaya, tanıtımdan yurtdışı pazar arayışlarına kadar daha hızlı hareket edecek.” diye konuştu.


“Fuar anayasasını hayata geçireceğiz”


25 yıldır düzenlenen ve dünyanın en büyük 2 ev tekstili fuarından biri olan Evteks’in sektörün gücünü ve büyüklüğünü dünyaya anlatılan bir organizasyon olduğunu kaydeden Bayram, “İnşallah yeni dönemde, sektörümüzün hassasiyetlerini dikkate alarak hazırlayacağımız ‘Fuar Anayasası’ ile Evteks Fuarı’nda yaşanan adaletsizliği ve haksız rekabeti ortadan kaldıracağız. Fuarın gelirlerini boğazdaki binalara değil üyelerimizin faydası için kullanarak fuarımızı ortak akıl ile yeniden şekillendireceğiz.” dedi.


Konuşmaların ardından firma yöneticileri karşılıklı görüş alışverinde bulundu. Toplantı, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 15:32
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