Türkiye, EUROCONTROL listesinde ilk sırada
EUROCONTROL’ün 29 Nisan tarihli raporuna göre Türkiye, iç hatta günlük ortalama 752 uçuş gerçekleştirerek, bazı Avrupa ülkelerinin yer aldığı sıralamada lider oldu.
Türkiye’yi 708 uçuşla Fransa, 701 uçuşla Norveç takip etti. Raporda ülkeler arasında 2 hafta boyunca sıralama değerlendirmesi yapıldığına işaret edildi. Son değerlendirmede uçuşların 655 artış göstererek toplam 12 bin 165’e yükseldiğine dikkat çekildi. Türkiye’nin iç hat uçuşlarının son dönemde 229 artmasıyla listede birinci sıraya geldiği kaydedildi.