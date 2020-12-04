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Spor Türkiye, EuroBasket 2021 ve EuroBasket 2022 Elemeleri'nde iki gruba ev sahipliği yapacak
Spor

Türkiye, EuroBasket 2021 ve EuroBasket 2022 Elemeleri'nde iki gruba ev sahipliği yapacak

A Milli Kadın ve Erkek Basketbol Takımları, maçlarını Türkiye'de oynayacak

Yeniakit Publisher
2020-12-04 21:54:11 -
Türkiye, EuroBasket 2021 ve EuroBasket 2022 Elemeleri'nde iki gruba ev sahipliği yapacak


İSTANBUL (AA) - Türkiye, 2021 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2021) ve 2022 Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2022) Elemeleri'nde gelecek şubat ayında iki grupta oynanacak maçlara ev sahipliği yapacak.

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), milli takımlar düzeyindeki turnuvaların Şubat 2021'deki grup maçları için belirlenen ev sahibi ülkeleri duyurdu.

Buna göre, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın yer aldığı EuroBasket 2022 Elemeleri D Grubu karşılaşmaları Türkiye'de oynanacak.

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın bulunduğu EuroBasket 2021 Elemeleri E Grubu maçlarına da Türkiye ev sahipliği yapacak.

Öte yandan, Konya'da düzenlenecek FIBA 18 Yaş Altı Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın tarihi ise 31 Temmuz-8 Ağustos 2021 olarak belirlendi.

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