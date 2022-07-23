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Ekonomi Türkiye etki alanı dar bir ülke olmaktan çıktı!
Ekonomi

Türkiye etki alanı dar bir ülke olmaktan çıktı!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Tanıtım ve Medya Başkanı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, “Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdogan liderliğinde artık hayalleri ve gerçekleri kendi sınırlarından ibaret, içe kapalı, etki alanı dar bir ülke olmaktan çıktı” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-07-23 13:37:00 -
Türkiye etki alanı dar bir ülke olmaktan çıktı!

 

YENİ AKİT  ANKARA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Tanıtım ve Medya Başkanı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, resmi sosyal medya hesabından Tüm dünyayı etkisi altına alan küresel gıda krizi Türkiye'nin öncülüğünde çözülmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Tanıtım ve Medya Başkanı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, “Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdogan liderliğinde artık hayalleri ve gerçekleri kendi sınırlarından ibaret, içe kapalı, etki alanı dar bir ülke olmaktan çıktı. Lider diplomasisi, bir küresel meselenin çözümünde daha öncü rol oynadı. Tahıl krizi, güçlü Türkiye sayesinde çözüldü” ifadelerini kullandı.

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