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Siyaset Türkiye-Ermenistan yakınlaşması Yunanistan'ı rahatsız etti
Siyaset

Türkiye-Ermenistan yakınlaşması Yunanistan'ı rahatsız etti

Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşme seyrine girmesi Yunan basınını fena halde rahatsız etti.

Yeniakit Publisher
2021-09-05 11:13:00 -
Türkiye-Ermenistan yakınlaşması Yunanistan'ı rahatsız etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, "Dağlık Karabağ'daki işgalin sona ermesiyle birlikte bölgemizde kalıcı barış adına yeni bir fırsat penceresi açıldığını, Ermenistan'ın bunu değerlendirmesi halinde bizim de gerekeni yapacağımızı ifade ettik." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilere değinen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise "Türk kamuoyundan bazı net olumlu sinyaller alıyoruz. Bu sinyalleri değerlendireceğiz, olumlu sinyallere olumlu sinyallerle cevap vereceğiz" diye konuşmuştu.

Normalleşen Türk-Ermeni ilişkileri Yunanları rahatsız etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Nikol Paşinyan'ın karşılıklı mesajları sonrası normalleşme eğilimine giren Türkiye-Ermenistan ilişkileri Yunanistan basınını rahatsız etti.

Paşinyan'ın Dağlık Karabağ savaşında Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği desteği unuttuğunu ifade eden Yunan basını, Ermenistan'ın kırk yıl sonra diplomatik ilişkileri yeniden kurmaya çalıştığını belirtti.

Azerbaycan'ın kullandığı Türk İHA'larının Karabağ savaşında Ermenistan'a büyük zararlar verdiğinden bahseden Yunan basını, Türkiye'nin "Altılı platform" önerisine Ermenistan'ın sıcak baktığını, ekonomik gerekçeleri göz önünde tutan Paşinyan'ın bu sebepten dolayı Türkiye'ye yakınlaştığını yazdı.

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Yorumlar

gercekler

biz ermenistanla ancak cıkar ilişkisi içinde oluruz onun dışında dost olamayız bize azerbeycan yeter
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