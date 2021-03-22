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Gündem "Türkiye Erişilebilirlik Ödülleri" töreninde İstanbul Havalimanı'na birincilik ödülü
Gündem

"Türkiye Erişilebilirlik Ödülleri" töreninde İstanbul Havalimanı'na birincilik ödülü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Türkiye Erişilebilirlik Ödülleri" töreninde 'Erişilebilir İşyerleri' kategorisinde birinci seçilen İstanbul Havalimanı'nın İşletmeci İGA CEO'su Kadri Samsunlu'ya ödül verdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-22 21:43:00 -
"Türkiye Erişilebilirlik Ödülleri" töreninde İstanbul Havalimanı'na birincilik ödülü

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen "Türkiye Erişilebilirlik Ödülleri" töreninde 'Erişilebilir İşyerleri' kategorisinde İstanbul Havalimanı birinci seçildi. Havalimanı İşletmeci İGA CEO'su Kadri Samsunlu'ya ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan takdim etti.

Konuyla ilgili olarak resmi twitter adresinden bir açıklama yapan İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA CEO'su Kadri Samsunlu, "Erişilebilirlik kültürünü oluşturmak ve engelsiz bir havalimanı yaratmak boynumuzun borcu. İstanbul Havalimanı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 'Erişilebilir İşyerleri' kategorisinde 1. seçildi. Sn. Emine Erdogan Hanımefendi ve Sn. Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk ödülümüzü verdiler" dedi..

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