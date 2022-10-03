Türkiye, Erdoğan’la dünya gücü

MUHAMMET KUTLU ANKARA

Bilal’in önerisi gündeme alınırken, konuya ilişkin Akit’e açıklamada bulunan İmdat Bilal, “Türkçe çok önemli bir dil. Bölgede yaşayan Türkmenlerin Türkçe ders alması hem bir eğitim hakkı, hem de bir insan hakkıdır. Türkiye başta olmak üzere Balkanlar’dan Orta Asya’ya kadar çok geniş bir coğrafyada insanlar Türkçe konuşuyor. Türkçe bu yüzden öğrenilmesi gereken bir dil” dedi.

Türkiye'nin sözü dinleniyor

Türkiye’nin bölgede son derece önemli bir aktör olduğunu kaydeden Bilal, “Türkiye’nin bu coğrafyada etkin bir güç olduğu aşikardır. Dünya lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin bu etkinliği daha da arttı. Türkiye son yıllarda giderek artan bir hızla büyüyor. Kendi markalarını üreten, sanayisi dünyayla rekabet eden bir ülke. Ayrıca savunma sanayii ürünleri de başta SİHA’lar olmak üzere son derece başarılı. Bölgesel güç olan Türkiye, Erdoğan liderliğinde giderek sözü dinlenen bir dünya gücü olmaya başladı. Bunu bu bölgenin kabul etmesi gerekir. Bu sebeple Türkiye ile ilişkilerin daha da geliştirilmesi gerekiyor” dedi.