Omsk’ta pompaya kilit vuruldu! Rusya'da akaryakıt krizi büyüyor
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Rusya'da akaryakıt krizi derinleşiyor... Birkaç gündür belirli bölgelerde uygulanan kısıtlama kararına Omsk'da eklendi.
Rusya’da akaryakıt piyasasında yaşanan kriz, Omsk bölgesinde pompaya limit olarak yansıdı. Omsk Valisi Vitaliy Hotsenko, bölgedeki akaryakıt piyasasına ilişkin alınan tedbirleri açıkladı.
Benzin 40 litre, motorin 80 litre sınırı
Akaryakıt istasyonlarında yapay yoğunluk ve spekülasyonu önlemeyi amaçladıklarını belirten Hotsenko, bölge sakinlerinden yalnızca doğrulanmış ve resmi kaynaklara itibar etmelerini istedi. Hotsenko, istasyonlarda araç başına benzin satışının 40 litre, motorin satışının ise 80 litreyle sınırlandırıldığını kaydetti.
Şehirler arası yollardaki istasyonlarda motorin satış sınırının 200 litre olarak uygulanacağını aktaran Hotsenko, sıvılaştırılmış petrol gazı satışında kısıtlamaya gidilmediğini belirtti.
Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla Rusya'daki petrol rafinerilerine düzenlediği saldırılar nedeniyle ülkede çok sayıda rafineri bakıma alınırken, Rus hükümeti akaryakıt piyasasında istikrarı sağlamak amacıyla zaman zaman ihracat kısıtlamalarına başvuruyor.
Son dönemde Moskova dahil ülkenin çeşitli bölgelerinde akaryakıt satışlarına kısıtlamalar giderek yaygınlaşıyor.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'da akaryakıt arzındaki sorunlara karşı hükümetin gerekli tedbirleri aldığını açıklamıştı.