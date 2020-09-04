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Ekonomi Türkiye en fazla fındığı İtalya'ya sattı
Ekonomi

Türkiye en fazla fındığı İtalya'ya sattı

Türkiye'den, 1 Eylül 2019-31 Ağustos 2020 döneminde 126 ülkeye 343 bin 561 ton iç fındık ihraç edilerek, 2 milyar 312 milyon 45 bin dolar gelir elde edildi - KFMİB Yönetim Kurulu Başkanı Sevinç: - "Türkiye olarak geleneksel pazarların dışında Çin, Brezilya ve Hindistan gibi alternatif ülkelerde hedeflediğimiz rakamları yakalamak istiyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-09-04 11:14:23 -
Türkiye en fazla fındığı İtalya'ya sattı

ORDU (AA) - HAYATİ AKÇAY - Dünya fındık üretim ve pazarının büyük kısmını elinde bulunduran Türkiye, 1 Eylül 2019-31 Ağustos 2020 ihracat döneminde en fazla fındığı İtalya'ya sattı.

AA muhabirinin, Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye geride kalan sezonda 126 ülkeye 343 bin 561 ton iç fındık ihraç ederek, 2 milyar 312 milyon 45 bin dolar gelir sağladı.

Fındık ihracatında ilk sırayı İtalya alırken, bu ülke 2009-2010 sezonundan itibaren ilk sırada bulunan Almanya'yı da geride bıraktı.

Türkiye'den, İtalya'ya 87 bin 992 ton fındık satılarak, 608 milyon 972 bin 498 dolar gelir elde edildi. İkinci sırada yer alan Almanya'ya ise 81 bin 599 ton fındık ihracatı gerçekleştirilirken, karşılığında 512 milyon 869 bin 196 dolar kazanç sağlandı.

En fazla fındık ihracatı yapılan üçüncü ülke 24 bin 608 tonla Fransa olurken, bu ülkeyi Polonya, Hollanda, İsviçre, Avusturya, Kanada, Çin ve İspanya takip etti.

Türkiye'nin Çin'e yönelik ihracatında da artış sağlandı. Bir önceki sezon Çin'e 8 bin 73 ton fındık ihracatı yapılırken, geçen sezon ise bu rakam 8 bin 938 tona yükseldi.

- "Yeni sezonda Çin'den yine umutluyuz"

KFMİB Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç, bir sezonu daha tamamlamanın mutluluğu içerisinde olduklarını söyledi.

Sevinç, 2019-2020 ihracat döneminde 343 bin 561 ton iç fındık ihraç edilerek, miktar bazında Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaşılarak yeni bir rekorun kırıldığını belirtti.

Geçen sezon en çok fındığın geleneksel pazarlara satıldığını aktaran Sevinç, "AB ülkeleri bizim geleneksel pazarlarımız. AB ülkeleri 1871 yılından bu yana Türkiye'den fındık alıyor. Buralara yapılan ihracat aynı tempoda devam ediyor. Türkiye olarak geleneksel pazarların dışında Çin, Brezilya ve Hindistan gibi alternatif ülkelerde hedeflediğimiz rakamları yakalamak istiyoruz." dedi.

Bunun için sürekli çalıştıklarının altını çizen Sevinç, Türkiye Tanıtım Grubu'nun da bu noktada hayli gayret gösterdiğini vurguladı.

Çin'e gerçekleştirilen ihracatın yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yavaşladığını, yeni sezonda Çin'den yine umutlu olduklarını söyledi.


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