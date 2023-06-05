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Teknoloji Türkiye en çok etkilenen beş ülkeden biri! Her ay 10 bin kez saldırı düzenliyor
Teknoloji

Türkiye en çok etkilenen beş ülkeden biri! Her ay 10 bin kez saldırı düzenliyor

Yeniakit Publisher
2023-06-05 13:57:00 -
Türkiye en çok etkilenen beş ülkeden biri! Her ay 10 bin kez saldırı düzenliyor

ESET araştırmacıları, birçok kötü amaçlı yazılım ailesi tarafından kullanılan ve şifreleyici hizmeti vermek üzere faaliyet gösteren yaygın şifreleyici kötü amaçlı yazılımı olan AceCryptor hakkında ayrıntılar yayınladı. ESET telemetrisine göre Türkiye AceCryptor’dan en çok etkilenen ülkeler içinde yer alıyor.

AceCryptor 2016’dan beri dünya geneline yayılıyor. Birden fazla tehdit aktörü kampanyalarında paketlenmiş kötü amaçlı yazılımları yaymak için bu tehdidi aktif olarak kullanıyor. 2021 ve 2022 yıllarında ESET telemetrisi, bu kötü amaçlı yazılımla ilgili 240 binden fazla olay tespit etti, bu da her ay 10 binden fazla tespit anlamına geliyor. Bu yazılım muhtemelen karanlık ağda veya yeraltı forumlarında satılıyor ve onlarca farklı kötü amaçlı yazılım ailesi bu kötü amaçlı yazılımın hizmetlerini kullanıyor. Birçoğu, statik tespitlere karşı ana koruma olarak bu kriptoyu kullanıyor.

İki yılda 240 bin olay tespit edildi

AceCryptor’u analiz eden ESET araştırmacısı Jakub Kaloč bu konuda şunları söyledi: “Kötü amaçlı yazılım yazarları açısından, oluşturdukları yazılımı tespit edilmeye karşı korumak zordur. Şifreleyiciler, dağıtılan kötü amaçlı yazılımlar için ilk savunma katmanıdır. Tehdit aktörleri özel olarak kendi oluşturdukları bu şifreleyiciyi kullanır. Ancak bu tehdit aktörleri için şifreleyicilerinin tespit edilmesini tamamen engellemek genellikle zaman alır veya teknik olarak zordur. Bu tür bir korumaya yönelik talep, kötü amaçlı yazılımları bir araya getiren çok sayıda şifreleyici hizmet seçeneği yarattı.

AceCryptor kullanan kötü amaçlı yazılım aileleri arasında en yaygın olanlardan biri RedLine Stealer’dır. Yeraltı forumlarından satın alınabilen bu yazılım kredi kartı kimlik bilgilerini ve hassas verileri çalmak, dosya yüklemek ve indirmek ve hatta kripto para çalmak için kullanılıyor. RedLine Stealer ilk olarak 2022'nin 1. çeyreğinde görüldü; dağıtıcılar o zamandan beri AceCryptor kullandı ve kullanmaya devam ediyor. Kaloč bunu şöyle açıklıyor: “Bu nedenle, AceCryptor’u güvenilir bir şekilde tespit edebilmek, yeni ortaya çıkan tehditlere karşı görünürlük sağlamanın yanı sıra tehdit aktörlerinin faaliyetlerini izlememize de yardımcı olur.

ESET 80 binden fazla müşterisini korudu

2021 ve 2022 yıllarında ESET, AceCryptor ile paketlenmiş kötü amaçlı yazılımlardan etkilenen 80 binden fazla müşteriyi korudu. Aynı örneğin birden fazla bilgisayarda tespit edilmesi ve bir bilgisayarın ESET yazılımı tarafından birden fazla kez korunması da dahil olmak üzere toplam 240 bin olay tespit edildi. AceCryptor’u fark etmek çok zordur ve yıllardır tespit edilmemek için birçok teknik kullanıyor.

Kaloč’ın bu konudaki düşüncesi şu: “Bu hizmetin tam fiyatını bilmesek de, tespit edilen bu vakalarda AceCryptor yazarlarının kazancının göz ardı edilemeyeceğini düşünüyoruz.

AceCryptor birden fazla tehdit aktörü tarafından kullanıldığı için, bu yazılım tarafından paketlenen kötü amaçlı yazılımlar çeşitli yollarla dağıtılıyor. ESET telemetrisine göre, cihazlar AceCryptor ile paketlenmiş kötü amaçlı yazılımlara çoğunlukla korsan yazılımların truva atı yükleyicileri veya kötü amaçlı ekler içeren istenmeyen e-postalar yoluyla maruz kaldı. Bir kişinin maruz kalabileceği bir başka yol da AceCryptor tarafından korunan yeni kötü amaçlı yazılımları indiren diğer kötü amaçlı yazılımlar. AceCryptor ile paketlenmiş bir RedLine Stealer indirdiğini gözlemlediğimiz Amadey botnet buna bir örnek.
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Birçok tehdit aktörü kötü amaçlı yazılım kullandığı için herkes etkilenebilir. Paketlenmiş kötü amaçlı yazılımların çeşitliliği nedeniyle, güvenliği ihlal edilmiş bir kurban için sonuçların ne kadar ciddi olduğunu tahmin etmek zordur. AceCryptor, kurbanın cihazında çalışan diğer kötü amaçlı yazılımlar tarafından bırakılmış olabilir veya kurban, örneğin kötü amaçlı bir e-posta ekini açarak doğrudan etkilenmişse, içindeki herhangi bir kötü amaçlı yazılım ek kötü amaçlı yazılımlar indirmiş olabilir; bu nedenle, birçok kötü amaçlı yazılım ailesi aynı anda mevcut olabilir.

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