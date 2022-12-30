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Siyaset "Türkiye en az borcu olan ülkeler arasında"
Siyaset

"Türkiye en az borcu olan ülkeler arasında"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Twitter hesabından Türkiye'nin borçluluk durumuna ilişkin bilgiler verdi.

Yeniakit Publisher
2022-12-30 15:31:00 -
"Türkiye en az borcu olan ülkeler arasında"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye'nin borç stoku açısından en az borçlu ülkeler arasında yer aldığını belirtti.

Nebati şu ifadelere yer verdi:

"Küresel piyasalardaki olumsuzluklara rağmen; makroekonomik dengeleri, makul risk düzeyini ve uygun maliyeti gözeterek mali disiplinden asla ödün vermeden ilerliyor, stratejik ölçütlere dayalı borçlanma politikalarımızla yol alıyoruz.

Kamu maliyesinin en önemli göstergelerinden birisi olan borç stokunun GSYH’ya oranında ve Türkiye brüt dış borç stokunun GSYH’ya oranında 2022 yılında çok önemli başarılar sağlanmıştır.

AB ülkelerinde ortalama yüzde 86 olan AB tanımlı genel yönetim borç stokunun GSYH’ye oranı ülkemizde, 2002 yılındaki yüzde 71,5 seviyesinden 2022 yılı 3. çeyreğinde 2021 yılı sonuna göre 7 yüzde puan azalarak yüzde 34,8’e gerilemiştir.

Türkiye, borç stoku açısından en az borçlu ülkeler arasındadır.

Ülkemizin brüt dış borç stokunun GSYH’ye oranı da tüm dünyada borçluluk oranlarının yükseldiği salgın dönemindeki yüzde 60,3 seviyesinden 2022 yılı üçüncü çeyreği itibarıyla yüzde 52,6 seviyesine kadar gerilemiştir.

Borç stokundaki düşüşte kaydedilen bu başarının ekonomimizin dengeli ve sağlıklı bir şekilde büyüdüğü, yatırımların ve istihdamın her geçen gün artmaya devam ettiği bir dönemde gerçekleşmesi ayrıca önemlidir."

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Yorumlar

emekli

bendende bir tavsiye, ssk ve bağkur emeklilerine zam vermeyin, dünyanın en zengin ülkeleri arasına girelim..

KEMALİST

BAK BAKALIM SENİN NE KADAR DÖVİZ BORCUN VAR DOLAR ÜZERİNDEN ?ABD 'NİN NE KADAR DÖVİZ BORCU VAR YABANCI PARALAR ÜZERİNDEN ALACAKLARI NEKADAR KAÇ KATI BAKTINIZMI? BAŞKA ÜLKELRİN BORCUNA BİR BAK SAKAMISINIZ???
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