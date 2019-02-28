Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ'ye faaliyet izni verilmesi

İSTANBUL (AA) - Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin, "Türkiye Emlak Katılım Bankası'nın sektöre özgü çözümler üretebilecek bir yapıya dönüştürülmesi, sektörün büyümesi için gerekli bir adımdır." ifadelerini kullandı.

GYODER'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Yetgin, Türkiye Emlak Katılım Bankası'nın 18 yıl sonra katılım bankası olarak yapılandırılarak yeniden faaliyete geçirilmesinin sektöre güç katacak isabetli bir adım olduğunu belirtti.

Yetgin, şu ifadeleri kullandı:

"Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, geleneksel fonlama ve fon toplama modellerinin ötesine geçecek yapılar üzerine modelleme çalışmaları yapıldığını belirterek, sektörde yepyeni uygulamaların hayata geçeceğinin sinyalini vermişti. 18 yıl sonra katılım bankası olarak yapılandırılarak yeniden faaliyete geçen Türkiye Emlak Katılım Bankası, sukuk ihraç edecek, gayrimenkuller satın alacak, kamu gayrimenkullerini bünyesinde toplayacak ve bunların üzerinden enstrümanlar üreterek finansman sağlamaya çalışacak.

Türkiye Emlak Katılım Bankası'nın sektöre özgü çözümler üretebilecek bir yapıya dönüştürülmesi, sektörün büyümesi için gerekli bir adımdır. Özellikle yurt dışında örneği olan ipotek sistemleri ile menkul kıymetleştirme yapabilecek ve düşük gelir sahiplerine uzun vadeli düşük faizli kredi sağlayabilecek bir altyapının oluşturulması çok önemli. Ülkemizde finansal anlamda eksikliklerinin giderilmesiyle, çok daha başarılı ve katma değerli çalışmalar yapılacağı ortada. Gayrimenkul sektöründe, sermaye piyasaları ve finansman çeşitliliğine ağırlık verilmeli. Kısıtlı kaynakları verimli değerlendirmek için finansman enstrümanlarını artırmak, sistemi derinleştirmek gerektiğine inanıyoruz."





- "İnşaat malzemesi sanayisinin gelişimine önemli katkıları olacağına inanıyoruz"





Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan da yaptığı yazılı açıklamada, faaliyet amaçları arasında inşaat malzemelerini Türkiye'de üreten sanayiciye ve inşaat sektörüne destek sağlamanın yer aldığı Türkiye Emlak Katılım Bankası'nın, inşaat malzemesi sanayisinin güçlenmesi, büyümesi ve gelişimine önemli katkıları olacağına inandıklarını belirtti.

Özellikle akıllı şehir ve akıllı bina üretiminde inşaat malzemesi sanayisinin daha da önem kazandığını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"İnşaat malzemelerinin kalitesi dünya çapında kendini ispatlamış durumda. İthal malların neredeyse tümü Türkiye'de eksiksiz üretiliyor. Sadece yüksek teknolojili ürünler, yani üretilirken içine akıl katılan malzemeler Türkiye'de yeni yapılmaya başlandı. İnşaat malzemelerinde akıllı teknolojilerin kullanıldığı alanlarda ciddi yatırım fırsatları bulunuyor. Türkiye Emlak Katılım Bankası'nın finansal katkıları ile bu alanda yatırım yapanların, milli ekonomi adına önemli kazanımlar sağlayacağına inanıyoruz. Ayrıca banka tarafından, binaların ‘yenilenmesi-güçlendirilmesi’ için konut sahiplerini destekleyecek kampanyaların hayata geçirilmesi de kentsel ve endüstriyel yenileme çalışmalarını hareketlendirecek ve inşaat sektörüne canlılık kazandıracaktır."



