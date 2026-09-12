Tarım Kredi'de beklenen indirimler başladı! Son gün 24 Eylül
Günlük alışverişten okul ihtiyaçlarına kadar geniş bir ürün grubunu kapsayan Tarım Kredi'deki indirimler 24 Eylül'e kadar geçerli olacak.
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Günlük alışverişten okul ihtiyaçlarına kadar geniş bir ürün grubunu kapsayan Tarım Kredi'deki indirimler 24 Eylül'e kadar geçerli olacak.
İşte KOOP indirimli ürünler listesi!
8-14 EYLÜL TARIM KREDİ AKTÜEL KATALOĞU - Gazlı portakal aromalı içecek 2,5 L: 55,50 TL 3 katlı tuvalet kağıdı 48'li: 385 TL Kavrulmuş Antep fıstığı 170 g: 219,90 TL Kabuklu yer fıstığı 1 kg: 174,90 TL Karışık kuruyemiş 200 g: 149,90 TL Soğuk kahve 250 ml: 34,90 TL Maden suyu 200 ml 6'lı: 69,50 TL Sıvı deterjan 3 L: 209 TL
8-14 EYLÜL TARIM KREDİ AKTÜEL KATALOĞU - Ayçiçek yağı 1 L: 114,50 TL Çiğ köfte 1 kg: 99 TL Osmancık pirinç 2,5 kg: 209 TL Dana-kuzu satır köfte 400 g: 289,90 TL Dondurulmuş bohça mantı 400 g: 74,90 TL Donuk soslu dana döner 200 g: 189 TL Tam yağlı taze beyaz peynir 500 g: 129 TL Sumaklı narlı ekşi 250 ml: 129,90 TL Künefe 195 g: 79,90 TL Fındık ezmesi 300 g: 179 TL Çiçek balı 850 g: 439,90 TL
TARIM KREDİ AKTÜEL 11-13 EYLÜL KATALOĞU - Tavuk Bonfile (Kg): 239,00 TL Yarım Yağlı Süt (1 L): 39,90 TL Tavuk Baget (Kg): 99,00 TL Dana Kangal Sucuk (180 G): 199,90 TL Bergama Tulum Peyniri (400 G): 249,00 TL Tereyağı (500 G): 259,00 TL
TARIM KREDİ AKTÜEL 10-24 EYLÜL KATALOĞU! - Pastel Boya (12'li): 49,90 TL Kuru Boya (12 Renk Tam Boy): 64,90 TL Oyun Hamuru (4x100 G): 99,90 TL Yıkanabilir Keçeli Kalem (12'li Set): 99,90 TL Çift Katlı Yemek Kutusu: 109,90 TL Şeffaf Bant (12 mm x 10 m): 8,90 TL
TARIM KREDİ AKTÜEL 10-24 EYLÜL KATALOĞU! - Kakaolu Fındık Kreması (500 G): 79,90 TL Yağlı Salamura Siyah Zeytin (1000 G): 155,00 TL Dondurulmuş Parmak Patates (1000 G): 79,90 TL Yüzey Temizlik Havlusu (100'lü): 99,90 TL Kağıt Havlu (8'li): 109,90 TL Sıvı Sabun Çeşitleri: 42,90 TL
TARIM KREDİ AKTÜEL 10-24 EYLÜL KATALOĞU! - Kakaolu Fındıklı / Meyveli Kek (35 G): 8,50 TL Damla Rulo Bisküvi (82 G): 17,50 TL Fındık Kremalı Gofret (142 G): 44,90 TL Kuru Erik (200 G): 74,90 TL Gün Kurusu Kuru Kayısı (200 G): 139,00 TL Kavrulmuş İç Fındık (180 G): 215,00 TL
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