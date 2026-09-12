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Nepal’de felaket yaşanmıştı! Bilim insanları dünyadaki buzulların akıbetini tek tek gösterdi Soruşturma başlatıldı! Kötü koku apartmandaki sırrı ortaya çıkardı Tarım Kredi'de beklenen indirimler başladı! Son gün 24 Eylül Mahkumlar rahat durmadı! Ayn el-Arab Cezaevi’nde facia Fatih Terim sürprizi! Bodrum FK-Batman Petrolspor maçını tribünden izledi Putin gökyüzünde böyle korunuyor! ‘Uçan Kremlin’in sır gibi özellikleri Her gün yiyoruz ama bu ekmeği yemek tehlikeli uyarısı geldi: Gizli tehlikesi varmış... Çarpıcı tablo Altyapı yok tehlike büyük! Görenleri şaşkına çeviren yöntem: Poşete doldurup kullanıyorlar
Ekonomi
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Tarım Kredi'de beklenen indirimler başladı! Son gün 24 Eylül

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Tarım Kredi'de beklenen indirimler başladı! Son gün 24 Eylül

Günlük alışverişten okul ihtiyaçlarına kadar geniş bir ürün grubunu kapsayan Tarım Kredi'deki indirimler 24 Eylül'e kadar geçerli olacak.

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Foto - Tarım Kredi'de beklenen indirimler başladı! Son gün 24 Eylül

İşte KOOP indirimli ürünler listesi!

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Foto - Tarım Kredi'de beklenen indirimler başladı! Son gün 24 Eylül

#3
Foto - Tarım Kredi'de beklenen indirimler başladı! Son gün 24 Eylül

8-14 EYLÜL TARIM KREDİ AKTÜEL KATALOĞU - Gazlı portakal aromalı içecek 2,5 L: 55,50 TL 3 katlı tuvalet kağıdı 48'li: 385 TL Kavrulmuş Antep fıstığı 170 g: 219,90 TL Kabuklu yer fıstığı 1 kg: 174,90 TL Karışık kuruyemiş 200 g: 149,90 TL Soğuk kahve 250 ml: 34,90 TL Maden suyu 200 ml 6'lı: 69,50 TL Sıvı deterjan 3 L: 209 TL

#4
Foto - Tarım Kredi'de beklenen indirimler başladı! Son gün 24 Eylül

8-14 EYLÜL TARIM KREDİ AKTÜEL KATALOĞU - Ayçiçek yağı 1 L: 114,50 TL Çiğ köfte 1 kg: 99 TL Osmancık pirinç 2,5 kg: 209 TL Dana-kuzu satır köfte 400 g: 289,90 TL Dondurulmuş bohça mantı 400 g: 74,90 TL Donuk soslu dana döner 200 g: 189 TL Tam yağlı taze beyaz peynir 500 g: 129 TL Sumaklı narlı ekşi 250 ml: 129,90 TL Künefe 195 g: 79,90 TL Fındık ezmesi 300 g: 179 TL Çiçek balı 850 g: 439,90 TL

#5
Foto - Tarım Kredi'de beklenen indirimler başladı! Son gün 24 Eylül

TARIM KREDİ AKTÜEL 11-13 EYLÜL KATALOĞU - Tavuk Bonfile (Kg): 239,00 TL Yarım Yağlı Süt (1 L): 39,90 TL Tavuk Baget (Kg): 99,00 TL Dana Kangal Sucuk (180 G): 199,90 TL Bergama Tulum Peyniri (400 G): 249,00 TL Tereyağı (500 G): 259,00 TL

#6
Foto - Tarım Kredi'de beklenen indirimler başladı! Son gün 24 Eylül

TARIM KREDİ AKTÜEL 10-24 EYLÜL KATALOĞU! - Pastel Boya (12'li): 49,90 TL Kuru Boya (12 Renk Tam Boy): 64,90 TL Oyun Hamuru (4x100 G): 99,90 TL Yıkanabilir Keçeli Kalem (12'li Set): 99,90 TL Çift Katlı Yemek Kutusu: 109,90 TL Şeffaf Bant (12 mm x 10 m): 8,90 TL

#7
Foto - Tarım Kredi'de beklenen indirimler başladı! Son gün 24 Eylül

TARIM KREDİ AKTÜEL 10-24 EYLÜL KATALOĞU! - Kakaolu Fındık Kreması (500 G): 79,90 TL Yağlı Salamura Siyah Zeytin (1000 G): 155,00 TL Dondurulmuş Parmak Patates (1000 G): 79,90 TL Yüzey Temizlik Havlusu (100'lü): 99,90 TL Kağıt Havlu (8'li): 109,90 TL Sıvı Sabun Çeşitleri: 42,90 TL

#8
Foto - Tarım Kredi'de beklenen indirimler başladı! Son gün 24 Eylül

TARIM KREDİ AKTÜEL 10-24 EYLÜL KATALOĞU! - Kakaolu Fındıklı / Meyveli Kek (35 G): 8,50 TL Damla Rulo Bisküvi (82 G): 17,50 TL Fındık Kremalı Gofret (142 G): 44,90 TL Kuru Erik (200 G): 74,90 TL Gün Kurusu Kuru Kayısı (200 G): 139,00 TL Kavrulmuş İç Fındık (180 G): 215,00 TL

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