Soruşturma başlatıldı! Herkes Kötü koku apartmandaki sırrı ortaya çıkardı
Eskişehir Tepebaşı'nda apartman deposundan yayılan kötü koku üzerine ekipler harekete geçti. Çilingir yardımıyla girilen depoda 47 yaşındaki bir adamın cansız bedeni bulundu.
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Eskişehir Tepebaşı'nda apartman deposundan yayılan kötü koku üzerine ekipler harekete geçti. Çilingir yardımıyla girilen depoda 47 yaşındaki bir adamın cansız bedeni bulundu.
Eskişehir’de apartman sakinlerinin fark ettiği ağır koku, polis ekiplerini binanın deposuna götürdü.
Olay, Tepebaşı ilçesi Eskibağlar Mahallesi Sakman Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, apartman deposundan rahatsız edici bir koku geldiğini fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla girilen depoda, henüz ismi öğrenilemeyen 47 yaşındaki adamın cansız bedenine ulaşıldı. Bahse konu şahsın bir süredir apartmanın deposunda yaşadığı öğrenilirken, uyuşturucu madde kullanıcısı olduğu iddia edildi. Şahsın ölümü belediye tabibi tarafından şüpheli olarak değerlendirildi.
Polis ekiplerince olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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