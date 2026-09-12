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Soruşturma başlatıldı! Herkes Kötü koku apartmandaki sırrı ortaya çıkardı

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Soruşturma başlatıldı! Herkes Kötü koku apartmandaki sırrı ortaya çıkardı

Eskişehir Tepebaşı'nda apartman deposundan yayılan kötü koku üzerine ekipler harekete geçti. Çilingir yardımıyla girilen depoda 47 yaşındaki bir adamın cansız bedeni bulundu.

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Foto - Soruşturma başlatıldı! Herkes Kötü koku apartmandaki sırrı ortaya çıkardı

Eskişehir’de apartman sakinlerinin fark ettiği ağır koku, polis ekiplerini binanın deposuna götürdü.

#2
Foto - Soruşturma başlatıldı! Herkes Kötü koku apartmandaki sırrı ortaya çıkardı

Olay, Tepebaşı ilçesi Eskibağlar Mahallesi Sakman Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, apartman deposundan rahatsız edici bir koku geldiğini fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

#3
Foto - Soruşturma başlatıldı! Herkes Kötü koku apartmandaki sırrı ortaya çıkardı

İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla girilen depoda, henüz ismi öğrenilemeyen 47 yaşındaki adamın cansız bedenine ulaşıldı. Bahse konu şahsın bir süredir apartmanın deposunda yaşadığı öğrenilirken, uyuşturucu madde kullanıcısı olduğu iddia edildi. Şahsın ölümü belediye tabibi tarafından şüpheli olarak değerlendirildi.

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Foto - Soruşturma başlatıldı! Herkes Kötü koku apartmandaki sırrı ortaya çıkardı

Polis ekiplerince olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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