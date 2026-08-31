Türkiye ekonomisinde tarihi rekor! Bakan Ömer Bolat 24 çeyrektir kesintisiz süren dev büyümeyi açıkladı!

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ekonomisinin 24 çeyrektir büyüdüğünü ifade etti.

Bakan Bolat, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yılın ikinci çeyreği Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bolat, Türkiye ekonomisinin 2026 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 2,3 büyüdüğünü belirtti. Bolat, 2026 yılının ilk çeyreğinde yüzde 2,6 büyüme kaydedildiğini, yılın ilk 6 ayındaki büyüme oranının ise yüzde 2,5 olarak gerçekleştiğini aktardı.

Bolat, ekonominin 24 çeyrek, başka bir ifadeyle 6 yıldır kesintisiz büyüdüğünü ifade etti. 2026 yılının ilk yarısı itibarıyla yıllıklandırılmış GSYH'nin 1 trilyon 706 milyar dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını bildirdi.

Yatırım harcamalarının 2026 yılı ikinci çeyreğinde büyümeye 0,2 yüzde puan katkı verdiğini söyleyen Bakan Bolat, "Böylelikle yatırımlar büyümeyi desteklemeyi 7 çeyrektir kesintisiz sürdürmüştür. Kamu kesimi harcamalarının büyümeye katkısı ise -0,2 yüzde puan olarak gerçekleşmiştir. Katma değer artışı 2026 yılı ikinci çeyreğinde hizmetler sektörü toplamında yüzde 2,1 olarak gerçekleşmiştir. Bu çerçevede, hizmetler büyümeye en fazla katkı veren sektör olmuştur. Sanayi sektöründe üretim yüzde 2,4 artarak, büyümeye 0,5 yüzde puan pozitif katkı vermiştir. Elverişli hava şartlarının desteğiyle tarım üretimi yüzde 13,3 artarak büyümeye 0,5 yüzde puan katkı sağlamıştır. İnşaat sektöründe katma değer yüzde 1,9 oranında azalmıştır" ifadelerine yer verdi.

Savaşların hakim olmasına rağmen 2026 yılı ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak cari işlemler açığının milli gelire oranı yüzde 2,3 seviyesinde gerçekleştiğini kaydeden Bolat, "Küresel belirsizliğin ve savaşların hakim olmasına rağmen, 2026 yılı ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak cari işlemler açığının milli gelire oranı yüzde 2,3 seviyesinde gerçekleşmiştir ve tarihsel ortalamanın yüzde 3,4 altında, dengeli seyrini korumuştur" dedi.

Bolat, Türkiye ekonomisinin büyüme kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmaların sürdürüleceğini belirterek, "Üretimde verimlilik odaklı dönüşüm ve rekabet gücünü artırmaya yönelik yapısal reformlarla birlikte Türkiye ekonomisinin büyüme kapasitesini daha da yukarıya taşıyacağız" açıklamasında bulundu.

"Mal ve hizmet ihracatında 410 milyar dolar hedefinin yakalanması için yürüttüğümüz çalışmaları hız kesmeden sürdüreceğiz"

Bolat, 2026 yılının ikinci çeyrek büyüme performansının küresel ölçekte zorlu şartların ve jeopolitik risklerin arttığı bir dönemde Türkiye ekonomisinin dayanıklılığını gösterdiğini belirterek, "2026 yılı ikinci çeyrek büyüme performansı, küresel ölçekte zorlu şartların ve jeopolitik risklerin arttığı bir dönemde ekonomimizin dayanıklılığını göstermiştir. Ticaret Bakanlığı olarak yürüttüğümüz faaliyetlerin de katkısıyla cari işlemler dengesindeki ılımlı görünüm, tüm olumsuz küresel gelişmelere rağmen korunmaktadır. Ticaret Bakanlığı olarak, 2026 yıl sonu hedefimiz olan mal ihracatında 282 milyar doların üzerinde bir performansın yakalanması ve büyüme ivmesinin korunarak güçlendirilmesi için yürüttüğümüz çalışmaları hız kesmeden sürdüreceğiz. Mal ve hizmet ihracatında yıl sonu hedefi olan 410 milyar doların yakalanması ve büyüme ivmesinin güçlendirilmesi için yürüttüğümüz çalışmaları hız kesmeden sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Pandemide dahi Türkiye'nin büyüme performansını sürdürdüğünü kaydeden Bolat, "Türkiye ekonomisi 2020 yılında yüze 1,8, 2021 yılında yüzde 11,8, 2022 yılında yüzde 5,4, 2023 yılında yüzde 5,0, 2024 yılında yüzde 3,5 ve 2025 yılında yüzde 3,7 oranında büyüme kaydetmişti. 2026 yılı ilk yarısında ise GSYH'de büyüme hızı yüzde 2,5 oranında gerçekleşmiştir. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,1 oranında artmıştır" bilgisini paylaştı.

Bolat, Türkiye'nin cari fiyatlarla GSYH'sinin 2026 yılının ikinci çeyreği itibarıyla yıllıklandırılmış olarak 1 trilyon 706 milyar dolara yükselerek tüm zamanların rekorunu yinelediğini belirtti. Bolat, GSYH'nin 2025 yılında 1 trilyon 602 milyar dolarla rekor seviyeye ulaştığını hatırlattı.

Kişi başına düşen milli gelirin 2025 yılında 18 bin 103 dolara yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını kaydeden Bolat, artış ivmesinin sürdüğünü ifade etti.

"Cari işlemler açığı yüzde 2,3 seviyesinde gerçekleşerek tarihsel ortalamanın altında dengeli seyrini korumuştur"

Bolat, cari işlemler açığının GSYH içindeki payının tarihî ortalamanın altında seyrettiğini dile getirerek, "2022 yılında yüzde 5,0, 2023 yılında yüzde 3,6 ve 2024 yılında yüzde 1,0 olan cari işlemler açığının GSYH içindeki payı, 2025 yılında yüzde 1,9 oranında gerçekleşerek tarihsel ortalaması olan yüzde 3,4'ün altında seyretmeye devam etmiştir. Küresel belirsizliğin ve savaşların hakim olduğu 2026 yılı ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak cari işlemler açığının milli gelire oranı yüzde 2,3 seviyesinde gerçekleşerek tarihsel ortalamanın altında dengeli seyrini korumuştur" dedi.

Bolat, büyümeye en yüksek katkının özel tüketimden geldiğini, net mal ve hizmet ihracatının da büyümeyi desteklediğini belirtti. Bolat, yatırımların ise yüzde 0,6 artışla büyümeye 0,2 puan katkı sağladığını ve yatırımların büyümeyi desteklemesinin 7 çeyrektir kesintisiz sürdüğünü ifade etti.