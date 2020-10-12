  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Türkiye Eğitim Derneği, McKinsey & Company Yardımcı Ortağı Stephen Hall'ı konuk ediyor
Ekonomi

Türkiye Eğitim Derneği, McKinsey & Company Yardımcı Ortağı Stephen Hall'ı konuk ediyor

Yeniakit Publisher
2020-10-12 12:41:33 -
Türkiye Eğitim Derneği, McKinsey & Company Yardımcı Ortağı Stephen Hall'ı konuk ediyor

İSTANBUL (AA) - Türk Eğitim Derneği'nin (TED) düşünce kuruluşu TEDMEM de kürsü etkinlikleri kapsamında Orta Asya'da ve uluslararası kurum ve kuruluşlara yönelik birçok projede eğitim politikalarının geliştirilmesi ve yönetiminde etkin rol alan, McKinsey & Company Yardımcı Ortağı Stephen Hall'ı konuk ediyor.

TED'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, "Eğitimin Geleceğinde Bizi Ne Bekliyor? COVID-19 Krizinden Çıkarılan Dersler" başlığında düzenlenecek oturumda Hall, eğitimin değişimi, eğitim açıkları, salgın sürecinde eğitim adına çıkarılan derslere yönelik bilgilendirmelerde bulunacak.

Hall'ın katılımcıların sorularını da yanıtlayacağı etkinlik, 14 Ekim 20.00-21.00 saatleri arasında zoom üzerinden gerçekleştirilecek. Oturumda simultane çeviri yapılacak.

Etkinlik hakkında detaylı bilgiye "https://tedmem.org/etkinlikler/tedmem-kursu-egitimin-geleceginde-bizi-ne-bekliyor-covid-19-krizinden-cikarilan-dersler" adresi üzerinden ulaşılabiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Trump Beyaz Saray'da miting yaptı
Dünya

Trump Beyaz Saray'da miting yaptı

Koronavirüse yakalanan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ilk kez kamuya açık bir etkinliğe katılarak, 3 Kasım seçimleri için..
TELE1'de Süleyman Şah ile ilgili tepki çeken ifadeler! Böyle alay ettiler
Gündem

TELE1'de Süleyman Şah ile ilgili tepki çeken ifadeler! Böyle alay ettiler

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) reklam verdiği TELE1'de, Süleyman Şah ile ilgili küstah sözler sarf edildi.

'Ağzının ortasına...'
Siyaset

'Ağzının ortasına...'

CHP'nin anketçisi Sonar Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı'nın, sözde Ermeni soykırımını kabullenen bir paylaşıma tepki göstermesinin ardında..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay