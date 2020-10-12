Türkiye Eğitim Derneği, McKinsey & Company Yardımcı Ortağı Stephen Hall'ı konuk ediyor

İSTANBUL (AA) - Türk Eğitim Derneği'nin (TED) düşünce kuruluşu TEDMEM de kürsü etkinlikleri kapsamında Orta Asya'da ve uluslararası kurum ve kuruluşlara yönelik birçok projede eğitim politikalarının geliştirilmesi ve yönetiminde etkin rol alan, McKinsey & Company Yardımcı Ortağı Stephen Hall'ı konuk ediyor.

TED'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, "Eğitimin Geleceğinde Bizi Ne Bekliyor? COVID-19 Krizinden Çıkarılan Dersler" başlığında düzenlenecek oturumda Hall, eğitimin değişimi, eğitim açıkları, salgın sürecinde eğitim adına çıkarılan derslere yönelik bilgilendirmelerde bulunacak.

Hall'ın katılımcıların sorularını da yanıtlayacağı etkinlik, 14 Ekim 20.00-21.00 saatleri arasında zoom üzerinden gerçekleştirilecek. Oturumda simultane çeviri yapılacak.

Etkinlik hakkında detaylı bilgiye "https://tedmem.org/etkinlikler/tedmem-kursu-egitimin-geleceginde-bizi-ne-bekliyor-covid-19-krizinden-cikarilan-dersler" adresi üzerinden ulaşılabiliyor.

