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Dünya Türkiye düşmanlığı sonu olacak! Mustafa Akıncı'ya büyük şok
Dünya

Türkiye düşmanlığı sonu olacak! Mustafa Akıncı'ya büyük şok

Türkiye ile ilgili skandal çıkışlarıyla bilinen KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya son seçim anketinden kötü haber geldi. 11 Ekim'de yapılacak seçim öncesi yayınlanan son ankette Mustafa Akıncı ve Ersin Tatar ikinci tura kalıyor; ikinci turda da Ersin Tatar 54,1 ile seçimi kazanıyor.

Yeniakit Publisher
2020-09-24 16:20:00 -
Türkiye düşmanlığı sonu olacak! Mustafa Akıncı'ya büyük şok

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 11 Ekim'de yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi yapılan anket sonuçları açıklandı. Anket sonuçlarına göre, Türkiye'ye yönelik skandal açıklamalarda bulunan KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, seçimi kaybediyor.

Tatar kazanıyor

KKTC'de Gezici Araştırma Merkezi'nin yaptığı ankette Türkiye düşmanlığı ile hareket eden Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı büyük şoka uğradı. Gezici Araştırma Merkezi katılımcılara "Seçim 2. tura kalsa ve adaylar Başbakan Ersin Tatar ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı olsa kime oy vermek istersiniz?" sorusunu yöneltti. Yapılan araştırmada seçimin iki büyük adayı Mustafa Akıncı ve Ersin Tatar ikinci tura kaldığı ve İkinci turda ise Ersin Tatar'ın Akıncı'yı geçerek yüzde 54,1 ile seçimi kazandığı belirtildi.

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