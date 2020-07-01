Türkiye düşmanlığı bunu da yaptırdı! Yunanistan'da gündem Rabia işareti

Ege ve Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerimizin rahatsız olan Yunanistan'ın yeni karın ağrısı Rabia işareti oldu.

Atina'da yayın yapan bir televizyon programında, Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkı Rabia işareti ile selamlaması tartışıldı.

Yunan profesör İonnis Mazis, Rabia işaretini kastederek, 'Bu onların işareti. Cumhurbaşkanı bugünlerde halkı böyle selamlıyor. Artık diğer insanlar da halkı böyle selamlıyor. Rabia Arapça'da dört anlamına gelir. Aslında Mısır'da 4. Cumhurbaşkanı Mursi'yi ifade eder" dedi.

Mazis'in canlı yayındaki sözleri sonrası, 'Türkiye düşmanlığı Yunanlılara Rabia işareti yaptırdı' yorumları yapıldı.

Rabia işareti

Mısır'da 3 Temmuz'da gerçekleşen askeri darbeye karşı direnişin merkezi haline gelen Rabiatü'l Adeviyye Meydanı'nda ortaya çıkan ve 4 parmakla yapılan "R4BIA işareti", dünyada son yılların en hızlı yaygınlık kazanan sembolü oldu. İşaret için çizilen ve sarı-siyah renklerden oluşan logo da sosyal medya ve benzeri pek çok internet mecrasının yanında gündelik hayatta da çok büyük görünürlüğe ulaştı. Malezya'dan Fas'a, İslam ülkelerinin tamamında hızla yayılan işaretin logosu milyonlarca internet kullanıcısının profil resmi oldu.

Erdoğan tarafından destek bulmuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Rabia işaretini seçim meydanlarında sıksık kullanarak birlik mesajı verdi. Erdoğan, yaptığı Rabia işaretiyle ilgili mitinglerde yaptığı 4 parmak 'Rabia' selamının doğrudan Mısır'daki Rabia işareti olmadığını belirtti. Cumhurbaşkanı, 'Rabia' işaretinin Muhammed Mursi'nin cezaevine girmesinden sonra çıktığının altını çizdi. Erdoğan meydanlardan sık sık 'Rabia' işareti yaparak "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" sloganıyla birlik mesajı verdi ve kitleler tarafından kısa sürede benimsendi. Erdoğan bu işaretin anlamları içinde Esma'nın da bulunduğunu söylemişti.

(Video Wights of Salem kanalından alınmıştır)