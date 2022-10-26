Türkiye düşmanlığı alenileşen PKK sevici TTB'nin 'zorunlu aşı' dayatmasında büyük şüphe!

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Terör örgütü PKK için 'kimyasal silah' propagandasıyla 5. kol faaliyeti üstlenen ve büyük tepkilere neden olan Türk Tabipleri Birliği Şebnem Korur Fincancı'nın Türkiye düşmanlığı son açıklamasıyla ortaya çıktı.

Türk Tabipleri Birliği'nin 'aşı' dayatması! 5 yaşındaki çocukları bile hedef aldılar

Türkiye düşmanlarının hizmetinde olduğu aşikar olan Şebnem Korur Fincancı yönetimindeki Türk Tabipleri Birliği'nin pandemi döneminde sanki "Türkiye'nin ve vatandaşların sağlığını düşünüyormuş" gibi bir pozisyon alan ancak zararının faydasından daha fazla olduğu belirtilen aşının 5 yaşındaki bebeklere bile vurulması için dayatmalarda bulunması şüphe uyandırdı.

"İnsanların canını bir kenara atmışlar"

BNN Türk'te Büyük Resim programının moderatörlüğünü yapan Araştırmacı Stratejist Yazar Erkan Trükten, yaptığı açıklamayı sosyal medya hesabından video olarak paylaştı.

Trükten, Phizer yetkilisinin itirafının olduğu videoyu yayında paylaşırken "(Aşıların) Bunların hiç deneye tabi tutulmadan vurulmasını isteyen Türk Tabipleri Birliği, türevleri ve türevindeki doktorlar, aslında ekmek parası ve konfor alanları için insanların canını bir kenara atmışlar" ifadesinde bulundu.

"Türk milletine bir açıklama yapacaksınız, PKK'ya değil"

Türk Tabipler Birliği'ne seslenen Trükten, "Türk Tabipleri Birliği, bu görüntülerden sonra derhal Türk milletine açıklama yapacaksınız, PKK'ya değil. Türkiye Cumhuriyeti'ne açıklama yapacaksınız. Sağlık Bakanlığı açıklama ya! Fahrettin Koca, şu görüntü üzerine herhalde senin de üzerine düşen görevler olsa gerek. Bir açıklama bekliyor Türkiye. Sonra Teyit sitesi. Teyit sitesi bu ülkeyi terk etmesi gerekiyor. Bunların hepsi bir cinayet planı. Bu cinayet planı Türkiye'de kusursuz bir şekilde işlenmiştir. İnsanlar aşıya zorlanmıştır. İnsanlara bu aşının etkili olduğu söylenmiştir. Yalan defalarca tekrarlanmıştır. Gobels tekniği (yalan tekniği) uygulanmıştır." dedi.

Biontech'in ortağı Pfizer CEO'sundan itiraf!

Odatv'de yer alan habere göre, geçtiğimiz haftalarda Avrupa Parlamentosu’nda Pfizer’in yetkilis , Pfizer-Biontech mRNA kovid aşılarının, koronavirüs bulaşmasına ilişkin testlere tabi tutulmadan piyasaya sürüldüğünü itiraf etmişti.

Hollandalı Avrupa Parlamentosu Milletvekili Rob Roos, Pfizer yetkilisi ve müdürü J. Small'ı sorgulamıştı: “Pfizer'in kovid aşısı piyasaya sürülmeden önce, hastalığın yayılmasını engelleyip engellemediği test edildi mi? Eğer test edildiyse, verileri komisyonumuzla paylaşmanız mümkün mü? Ve çok net bir cevap talep ediyorum: Evet ya da hayır. Teşekkürler."

Pfizer yetkilisi, bu soruya “Aşılar piyasaya sürülmeden önce bulaşmayı engelleyip engellemediğini biliyor muyduk? Hayır, haha. Bu, şey, biliyorsunuz, bilim hızında hareket edip piyasanın nasıl işlediğini öğrenmemiz gerekiyordu.” cevabını vermişti.

Koronovirüsü ve ölümleri yüzde 90 üzerinde önlediğini savunmuşlardı

Dünyada en yaygın olarak kullanılan 2 kovid aşı firması AstraZeneca ve Pfizer-Biontech de, 2021’de aşılar piyasaya sürüldüğünde “Koronavirüs bulaşmasını ve hastalığın yayılmasını yüzde 90'ını üzerinden önlüyor” demişti.

Dünya Sağlık Örgütü yetkilisi Dr. Kate O’Brien, aşıların koronavirüs salgınını ve yayılmasını ciddi oranda azalttığını iddia etmişti.

Bilim Kurulu üyesi Alper Şener, "Yüzde 99 ölümü önlüyor" demişti

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, pozitiflik oranının yükselmesi dışında yoğun bakıma, hastaneye ve acil servise başvuruların da tırmanışa geçtiğini dile getirdi:

"Tam aşılı olanlar hastalığı çok hafif geçiriyor. Hasta grubunun ciddi bir kesiminin hiç aşılanmamış olduğunu görüyoruz. Aşılanmamış grupta hastaneye, yoğun bakıma, yatış oranının yüksek olduğunu hiç aklımızdan çıkarmamamız lazım. Mevcut aşılar Omicron dahil olmak üzere COVID-19'a karşı yüzde 99 ölümü, yüzde 90 da hastaneye yatışı önlüyor."

Ülkemizdeki "zorunlu aşı"yı savunan doktorlar da aynı ifadelerde bulunmuştu.