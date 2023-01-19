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Siyaset Türkiye düşmanlarıyla altılı masanın söylemleri... Bunlar tesadüf değil!
Siyaset

Türkiye düşmanlarıyla altılı masanın söylemleri... Bunlar tesadüf değil!

Amerika'da Türk düşmanı, FETÖ dostu, darbeci Michael Rubin ile altılı masanın söylemleri arasındaki benzerliğe dikkat çeken Hasan Basri Yalçın, "Bunların hiçbiri basit bir tesadüften ibaret değil. Kim ne derse desin... Asıl mesele burası. Seçim bunun üzerinden yapılacak. Ya bu ülkenin bağımsızlığı kazanacak ya da dışarısı ve uzantıları. Gerisi boş laf." dedi.

Yeniakit Publisher
2023-01-19 09:32:00 -
Türkiye düşmanlarıyla altılı masanın söylemleri... Bunlar tesadüf değil!

Sabah gazetesi yazarı Hasan Basri Yalçın, altılı masanın Türkiye'yi atağa kaldıran projelere karşı söylemlerini değerlendirdi.

Yalçın'ın bugünkü yazısının ilgili bölümü şöyle:

Hakikaten Erdoğan'a düşmanlık edenlerin siyasi aklı çok sorunlu. Siyaset gündeminin konuları öylesine kurgulanıyor ve öylesine düşük bir seviyeye iniyor ki artık ben konuşmaktan çok sıkıldım. Düşünsenize muhalefet liderlerinin gündem ve söylemlerini... Biri yıllardır başbakanlık türküsü söylüyor. Kendisine anlatamıyoruz böyle bir sistem ve imkân olmadığını. Biri Anayasa dışı bir kurum ihdas edebileceğini ve binde üçlük oyuyla ülkeyi yöneteceğini sanıyor. Biri de çıkmış hükümete en olmayacak yerden, savunma sanayiinden saldırıyor.
Ne tesadüftür ki, Amerika'da Türk düşmanı, FETÖ dostu, darbeci Michael Rubin, Türkiye'ye savunma sanayiinde toptan yaptırım uygulanması gerektiğini söylerken oluyor tüm bunlar. Senelerce bakanlığını yaptığı ekonomi alanında bile tek cümlesini dahi hatırlayamadığımız Babacan, nedense birden Türk savunma sanayii şirketlerine savaş açıyor.
Bunların hiçbiri basit bir tesadüften ibaret değil. Kim ne derse desin... Asıl mesele burası. Seçim bunun üzerinden yapılacak. Ya bu ülkenin bağımsızlığı kazanacak ya da dışarısı ve uzantıları. Gerisi boş laf.

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