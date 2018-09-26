Türkiye düşmanları toplandı! Sosyalistler ve FETÖ’cüler kol kola

İngiliz İşçi Partisi Kongresi tarafından Liverpool’da düzenlenen “Türkiye: Demokrasinin Sonu mu?” başlıklı konferansa FETÖ’nün kanallarında boy göstererek teröristbaşı Fetullah Gülen’e övgüler düzen Cengiz Çandar ile FETÖ’nün medya organlarında görev yapan ve hakkında FETÖ suçlamasıyla yakalama kararı çıkartılan Yavuz Baydar konuşmacı olarak davet edildi.

KONFERANSI DÜZENLEYEN KURUM DİKKAT ÇEKTİ

Konferans Türkiye Araştırmaları Merkezi (CEFTUS) adlı düşünce kuruluşu ile FETÖ’cülerin yazarlık yaptığı haber sitesi Ahval tarafından gerçekleştirildi. CEFTUS, İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından Türkiye üzerine araştırmalar ve organizasyonlar gerçekleştirmek için finanse edilen bir kuruluş olarak biliniyor.

TÜRKİYE DÜŞMANLIĞINDA BİRLEŞİYORLAR

Türkiye’den kaçan FETÖ’cüler ve PKK’lılar için güvenli bir liman olan Avrupa’da Türkiye karşıtı isimlerin sık sık televizyonlarda ve konferanslarda konuşmasına izin verilerek Türkiye aleyhine kara propaganda yaptırılıyor. Bu son örnek bir kısım sosyalistlerin tepkisini çekse de mesele Türkiye düşmanlığı olunca yan yana gelmez denilen karanlık odakların bile kol kola girebildiğini gösteriyor.

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