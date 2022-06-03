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Gündem Türkiye düşmanı yazara bak sen! Orhan Pamuk o kararı aldı, herkes şaşkına döndü
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Türkiye düşmanı yazara bak sen! Orhan Pamuk o kararı aldı, herkes şaşkına döndü

Türkiye'yi karaladı diye kendisine Nobel ödülü verilen yazar Orhan Pamuk, Beyoğlu Cihangir'deki Taray Apartmanı için komşularına sormadan karot (beton testi için parça) aldırıp yıkım kararı çıkardı.

Yeniakit Publisher
2022-06-03 16:51:00 -
Türkiye düşmanı yazara bak sen! Orhan Pamuk o kararı aldı, herkes şaşkına döndü

Türkiye'yi karaladı diye kendisine Nobel ödülü verilen yazar Orhan Pamuk, Beyoğlu Cihangir'deki Taray Apartmanı için komşularına sormadan karot (beton testi için parça) aldırıp yıkım kararı çıkardı. Bunun üzerine komşuları Pamuk’u aradıklarını ve ulaşamadıklarını söyledi.

Bina sakinleri, 6 katlı binada Pamuk’un çok sayıda dairesinin olduğunu belirtiyor. Hatta yazarın binayı bir müzeye dönüştürmek istediği de iddia ediliyor.

Haberglobal kanalında yer alan habere göre Orhan Pamuk’un avukatı yaptığı yazılı açıklamada binanın riskli olduğunu vurguladı. Diğer kat malikleri kararı yargıya taşıdı.

 

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