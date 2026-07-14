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Ekonomi
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Yeniakit Publisher
50 ilin ihracatı arttı! 21 ilin ihracatı 1 milyar doları aştı

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AA Giriş Tarihi:

50 ilin ihracatı arttı! 21 ilin ihracatı 1 milyar doları aştı

Ticaret Bakanlığı, ocak-haziran dönemine ait verileri açıkladı. Buna göre, 21 ilin ihracatı 1 milyar doların üzerine çıkarken, 50 ilde de ihracat artışı kaydedildi.

#1
Foto - 50 ilin ihracatı arttı! 21 ilin ihracatı 1 milyar doları aştı

Bakanlık, haziran ayı ve yılın ilk 6 ayına ilişkin faaliyet illerine göre ihracat verilerini açıkladı.

#2
Foto - 50 ilin ihracatı arttı! 21 ilin ihracatı 1 milyar doları aştı

Buna göre, İstanbul geçen ay 4 milyar 817 milyon dolarla en fazla ihracat yapan il oldu. Kentin ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,6 arttı.

#3
Foto - 50 ilin ihracatı arttı! 21 ilin ihracatı 1 milyar doları aştı

İstanbul'u, 3 milyar 916 milyon dolarla ve yüzde 23,8 artışla Kocaeli izlerken, 2 milyar 184 milyon dolar ve yüzde 20,6 yükselişle İzmir takip etti.

#4
Foto - 50 ilin ihracatı arttı! 21 ilin ihracatı 1 milyar doları aştı

Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar faslı, 693 milyon 755 bin dolarla İstanbul'un ihracatında ilk sırada yer aldı. Bu faslı, 449 milyon 67 bin dolarla kazanlar makineler, 444 milyon 744 bin dolarla örme giyim eşyası ve aksesuarları izledi.

#5
Foto - 50 ilin ihracatı arttı! 21 ilin ihracatı 1 milyar doları aştı

Kocaeli'de motorlu kara taşıtları, 1 milyar 361 milyon 261 bin dolarla en fazla dış satım yapılan sektör oldu. Bu faslı, 500 milyon 637 bin dolarla mineral yakıtlar ve yağlar, 333 milyon 144 bin dolarla elektrikli makine ve cihazlar takip etti.

#6
Foto - 50 ilin ihracatı arttı! 21 ilin ihracatı 1 milyar doları aştı

İzmir'in ihracatında, mineral yakıtlar ve yağlar 484 milyon 374 bin dolarla ilk sırada yer aldı. Söz konusu faslın ardından, 221 milyon 508 bin dolarla demir ve çelik, 185 milyon 287 bin dolarla kazanlar, makineler geldi.

#7
Foto - 50 ilin ihracatı arttı! 21 ilin ihracatı 1 milyar doları aştı

İLK 3 İLİN EN FAZLA İHRACAT YAPTIĞI ÜLKELER: İstanbul'un ihracatında, 326 milyon 701 bin dolarla Birleşik Arap Emirlikleri ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi, 317 milyon 800 bin dolarla Almanya ve 287 milyon 768 bin dolarla Suudi Arabistan izledi.

#8
Foto - 50 ilin ihracatı arttı! 21 ilin ihracatı 1 milyar doları aştı

Kocaeli, en fazla ihracatı 351 milyon 834 bin dolarla İngiltere'ye yaptı. Bu ülkenin ardından, 326 milyon 874 bin dolarla Almanya ve 252 milyon 73 bin dolarla Slovenya geldi.

#9
Foto - 50 ilin ihracatı arttı! 21 ilin ihracatı 1 milyar doları aştı

İzmir'in en fazla ihracat yaptığı ülke, 222 milyon 117 bin dolarla İspanya oldu. Bu ülkeyi, 191 milyon 455 bin dolarla Almanya, 157 milyon 600 bin dolarla İtalya takip etti.

#10
Foto - 50 ilin ihracatı arttı! 21 ilin ihracatı 1 milyar doları aştı

İHRACATINI TUTAR BAZINDA EN ÇOK ARTIRAN İLLER: Haziranda yıllık bazda ihracatını en fazla artıran iller sıralamasında, İstanbul 1 milyar 42 milyon dolarlık artışla ilk sırada yer aldı. Bu ili, 753 milyon dolarla Kocaeli, 374 milyon dolarla İzmir izledi.

#11
Foto - 50 ilin ihracatı arttı! 21 ilin ihracatı 1 milyar doları aştı

Böylece, ocak-haziran döneminde 21 il 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptı, 50 il de ihracatını artırdı.

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