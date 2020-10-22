Türkiye düşmanı Macron ve avenesini çıldıracak! Fransız dergi her şeyi itiraf etti

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Kendisine kurulan tuzakları teker teker bozarak dünya siyasetinde etkin rol oynayan Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğiyle her alanda yükselişini sürdürüyor.

Türkiye’nin tam bağımsız bir ülke olmasını istemeyen emperyalist ülkeler kurdukları oyunlar bozuldukça saldırılarını arttırıyor.

Öte yandan Türkiye’nin Doğu Akdeniz, Suriye ve Libya’daki gelişmelere sessiz kalmayıp haklarını savunmakta taviz vermemesi batılı medya kuruluşları tarafından da dile getiriliyor.

Süper kahraman: Erdoğan!

Fransa’sız Courrier International dergisi "Dünyanın geri kalanına karşı Türkiye" başlığıyla yayınladığı haberde Türkiye’nin başta Dağlık Karabağ, Doğu Akdeniz, Suriye ve Libya’ya haklarını savunmak için verdiği mücadeleye değindi.

Dergi haberin kapağında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı süper kahraman olarak gösteren bir çizime yer verdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron’un son dönemde artan Türkiye ve İslam karşıtı söylemleri ve attığı adımlar kendi ülkesinde de kabul görmüyor. Doğu Akdeniz’de Türkiye’ye karşı Yunanistan’ı kışkırtan Macron yönetiminin sömürgeci politikasını yerle bir eden Türkiye’nin haklılığı ve başarısı uluslararası medya tarafından da kabul görüyor.