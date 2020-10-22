  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Türkiye düşmanı Macron ve avenesini çıldıracak! Fransız dergi her şeyi itiraf etti
Gündem

Türkiye düşmanı Macron ve avenesini çıldıracak! Fransız dergi her şeyi itiraf etti

Fransa'da yayın yapan 'Courrier International' dergisi Türkiye’nin uluslararası mücadelesine değinerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ‘süper kahraman’ gibi gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-22 14:32:00 - 2020-10-22 14:34:33
Türkiye düşmanı Macron ve avenesini çıldıracak! Fransız dergi her şeyi itiraf etti

 yeniakit.com.tr 

Kendisine kurulan tuzakları teker teker bozarak dünya siyasetinde etkin rol oynayan Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğiyle her alanda yükselişini sürdürüyor.

Türkiye’nin tam bağımsız bir ülke olmasını istemeyen emperyalist ülkeler kurdukları oyunlar bozuldukça saldırılarını arttırıyor.

Öte yandan Türkiye’nin Doğu Akdeniz, Suriye ve Libya’daki gelişmelere sessiz kalmayıp haklarını savunmakta taviz vermemesi batılı medya kuruluşları tarafından da dile getiriliyor.

Süper kahraman: Erdoğan!

Fransa’sız Courrier International dergisi "Dünyanın geri kalanına karşı Türkiye" başlığıyla yayınladığı haberde Türkiye’nin başta Dağlık Karabağ, Doğu Akdeniz, Suriye ve Libya’ya haklarını savunmak için verdiği mücadeleye değindi.

Dergi haberin kapağında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı süper kahraman olarak gösteren bir çizime yer verdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron’un son dönemde artan Türkiye ve İslam karşıtı söylemleri ve attığı adımlar kendi ülkesinde de kabul görmüyor. Doğu Akdeniz’de Türkiye’ye karşı Yunanistan’ı kışkırtan Macron yönetiminin sömürgeci politikasını yerle bir eden Türkiye’nin haklılığı ve başarısı uluslararası medya tarafından da kabul görüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İngiliz basınından Selçuk Bayraktar itirafı: Tam 16 trilyon dolar...
Teknoloji

İngiliz basınından Selçuk Bayraktar itirafı: Tam 16 trilyon dolar...

Türk SİHA'larına ilişkin analiz yayınlayan İngiliz The Guardian, "Selçuk Bayraktar'ın dünya savunma sanayisine verdiği zarar 16 trilyon dola..
Oktay'dan Ermenistan açıklaması: Türkiye tereddüt etmez
Gündem

Oktay'dan Ermenistan açıklaması: Türkiye tereddüt etmez

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, katıldığı televizyon programında Türkiye'nin Azerbaycan'ı desteklediğine yönelik iddialara, "Türkiye il..
Halka hakaret ederek ünlenen İYİ Partili isim, CHP'nin bankamatikçisi çıktı! Skandal anlaşılınca hemen istifa etti
Siyaset

Halka hakaret ederek ünlenen İYİ Partili isim, CHP'nin bankamatikçisi çıktı! Skandal anlaşılınca hemen istifa etti

AK Partililere "çomar" diyerek hakaret eden İYİ Partili Arif Kocabıyık, CHP'li Konyaaltı Belediyesi'nde kadrosunun olmasına rağmen hiç işe g..
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay