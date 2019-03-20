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Türkiye dünyanın dörtte üçüne su ürünleri ihraç ediyor

Türkiye, dünya devletlerinin neredeyse dörtte üçüne su ürünleri ihraç ediyor.

20 Mart 2019 Çarşamba 09:38
Türkiye dünyanın dörtte üçüne su ürünleri ihraç ediyor

Türkiye, dünya devletlerinin neredeyse dörtte üçüne su ürünleri ihraç ediyor.


Şubat ayı itibariyle 140 ülkeye yapılan su ürünleri ihracatından 1 milyar 318 milyon 885 bin 789 dolar döviz elde edilirken, geçen yılın aynı döneminde 126 ülkeye yapılan su ürünleri ihracatından 1 milyar 213 milyon 725 bin 791 dolar döviz girdisi sağlanmıştı. Türkiye, aralarında dünyada su ürünleri ihracatında söz sahibi olmuş ülkelere de su ürünleri ihracatı yaptı. En çok su ürünleri ihracatı yaklaşık 440 milyon dolar ile Irak‘a yapılırken, bu ülkeyi Hollanda ve Japonya takip etti.


Türkiye’den 1 Eylül 2018-28 Şubat 2019 tarihleri arasında 140 ülkeye 792 bin 168 ton su ürünleri ihracatı karşılığında 1 milyar 318 milyon 885 bin 789 dolar elde edilirken, en çok ihracat ise Irak’a yapıldı. Bir önceki dönemde yine Irak ilk sırayı alırken, bu ülkeyi Hollanda ve Japonya izlemişti.


Bu yılki su ürünleri sezonunda Şubat ayı itibariyle Türkiye’nin farklı limanlarından 140 ülkeye su ürünleri ihracatı yapılırken, bu ülkelere hamsi ve diğer balık çeşitleri olmak üzere kültür balığı, balık yağı, balık unu, deniz salyangozu gibi ürünler satıldı. Dünyada su ürünleri ihracatında söz sahibi olan ülkelere de Türkiye’den su ürünleri ihracı yapılırken, bu sezon ilk 10 sırayı miktar ve döviz bazında şu ülkeler aldı:


“1 Eylül 2018-28 Şubat 2019 tarihleri arasında Irak’a 313 bin 698 ton karşılığı 399 milyon 433 bin 944 dolar, Hollanda’ya 11 bin 242 ton karşılığı 69 milyon 612 bin 773 dolar, Japonya’ya 5 bin 619 ton karşılığı 62 milyon 471 bin dolar, Suudi Arabistan’a 24 bin 332 ton karşılığı 54 milyon 578bin dolar, İtalya’ya 11 bin 96 ton karşılığı 50 milyon 250 bin dolar, Libya’ya 28 bin 973 ton karşılığı 49 milyon 477 bin dolar, Suriye’ye 40 bin 547 ton karşılığı 47 milyon 248 bin dolar, Rusya Federasyonu’na 12 bin 192 ton karşılığı 44 milyon 599 bin dolar, Almanya’ya 6 bin 725 ton karşılığı 41 milyon 588 bin dolar, Birleşik Arap Emirlikleri’ne ise 17 bin 850 ton karşılığı 33 milyon 961 bin dolar olmak üzere 140 ülkeye 792 bin 168 ton karşılığı 1 milyar 318 milyon 886 bin dolar döviz girdisi sağlandı.”


Öte yandan Türkiye, bu sezon dünyada balık ihracatında söz sahibi olan ülkeler arasında Çin, Norveç, Endonezya, Kanadagibi ülkelere su ürünleri ihracatı gerçekleştirdi.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 09:38
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