Türkiye dünyada ilk 3'te! 60'tan fazla ülkeye satılıyor

Salgın döneminde araştırma çalışmalarına hız veren Türkiye, ürettiği koronavirüs tanı testlerinin hızlı ve güvenilir olmasıyla dikkati çekti. Testlere talep arttı.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylanan testler, tüm dünyaya ihraç edilmeye başlandı.

Almanya'da kullanılan 5 kitten 2'si Türk firmalarına ait

Şuan 60'ın üzerinde ülkeye Türkiye etiketli testler gönderiliyor. Almanya'daki en iyi sonuç veren 5 hızlı tanı kitinden 2'si Türk firmalarına ait.. Antarktika dışında bütün kıtalara ürünleri yolladıklarını belirten firma sahibi Furkan Tunç, ihracatın yarısını Avrupa'ya yaptıklarını söyledi.

Test kiti üretiminde Türkiye ilk 3'te

Çin koronavirüs testlerinin üretim ve ihracatında dünya lideri konumunda... Çin'i Güney Kore izliyor. Türkiye ise üçüncü sırada..

Türkiye yerli PCR ve hızlı tanı testlerinde kısa zamanda büyük yol aldı, dünya liderleriyle rekabet edebilecek güce ulaştı. Günlük 2 milyon test kiti üretim kapasitesine ulaşıldı.

TRT Haber'e konuşan firma sahibi Canan Ketre Kolukırık, "Bir varyant çıktığında bu varyantla ilgili biz bir hafta on gün içinde o varyantı tespit edip onunla ilgili saha çalışmalarını yapıp hatta ürünü sahaya sürebilecek seviyeye gelebiliyoruz. Bu sayede dünyada da muadillerimize göre avantajımız oluyor" dedi.

Sektörün dünyada 2 milyar doları aşan pazar büyüklüğü var. Türkiye'nin hedefi üretim ve ihracatta dünya liderliği...