Türkiye Drone Şampiyonası finali Rumkale'de başladı

GAZİANTEP (AA) - Türkiye'nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST kapsamında yapılan Türkiye Drone Şampiyonası finali başladı.

Milli Teknoloji Hamlesi sloganıyla yola çıkan ve Türkiye'nin teknoloji üreten bir topluma dönüşmesini hedefleyen TEKNOFEST, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kurumları, medya kuruluşları ve üniversitelerin destekleriyle Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

Anadolu Ajansının (AA) da "Global İletişim Ortağı" olduğu festival kapsamında gerçekleştirilen Türkiye Drone Şampiyonası'nın finali, 16 lisanslı pilotun katılımıyla Rumkale'de tarihi ve doğal güzellikler içerisinde özel olarak hazırlanan parkurda düzenleniyor.

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, final öncesinde yaptığı açıklamada, drone şampiyonasının STM yürütücülüğünde 3 yıldır yapıldığını ve her sene daha da iyi olduğunu belirtti.

Geçen yıl Dünya Drone Şampiyonası'nı da STM'nin düzenlediğine değinen Bayraktar, "Bu yıl pandemi nedeniyle online yaptılar ama en renkli, en fazla ilgi gören yarışmalarımızdan biri. Bir taraftan da Gaziantep'in, gazi şehrimizin doğayla bütünleşmiş harika bir tarihi mekanında bunu düzenliyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Ben de ilk defa buraya geldim. Daha önce şehir içinde yapıyorduk yarışmaları, bu sene böyle bir mekanda yapmak bizim için ayrıca mutluluk. Hem havacılığa ilgi çekmek hem dronelara, akıllı robotlara ilgi çekmek açısından bu yarışmaların çok faydalı olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, üçüncü yılında TEKNOFEST''i Anadolu'nun kadim şehri Gaziantep ile buluşturduklarını söyledi.

Gaziantep'in enerjisi, coşkusu ve heyecanıyla aynı zamanda şehrin tarihiyle de buluşmaktan büyük bir keyif aldıklarını vurgulayan Kacır, "Her halde şehrin en güzel, tarihi yerlerinden birinde Rumkale'deyiz. Burada Türkiye Drone Şampiyonası'nın finallerini düzenliyoruz. Bütün yarışmacılarımızda ayrı bir heyecan var. Tarihi ve doğal güzelliği olan bir noktadayız. Çok mutlu ve memnunuz." dedi.

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ Genel Müdürü Özgür Güleryüz de çok heyecan veren bir organizasyona imza attıklarını belirtti.

Yarışmada dereceye girecek isimlerin Türkiye'yi uluslararası alanda temsil edeceğini ifade eden Güleryüz, "Rumkale gibi hem doğal güzelliği hem tarihi özelliği olan bir yerde teknolojiyi de buna dahil ederek bir yarışma yapabilmek bizi çok mutlu ediyor. Arkadaşlarımız kadar biz de heyecanlıyız." dedi.