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Ekonomi Türkiye dördüncü sondaj gemisini filosuna kattı
Ekonomi

Türkiye dördüncü sondaj gemisini filosuna kattı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye’nin Fatih, Yavuz ile Kanuni’nin ardından dördüncü sondaj gemisini de filosuna kattığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-18 22:18:00 -
Türkiye dördüncü sondaj gemisini filosuna kattı

Dönmez, Twitter paylaşımında “Gemimizin alınmasında büyük emekleri geçen Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Karadeniz gazını 2023’e yetiştirmek için 7/24 ter döken tüm çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum” ifadesini kullandı. Paylaşılan infografikte 238 metre uzunluk, 42 metre genişlik ve 68 bin gross ton ağırlığındaki geminin 12 bin 200 metre maksimum sondaj derinliğine sahip olduğu kaydedildi. 7’nci nesil üstün teknolojiye sahip dördüncü sondaj gemisinin maksimum operasyon derinliğinin 3 bin 600 metre, kule yüksekliğinin 104 metre ve mürettebat kapasitesinin ise 200 kişi olduğuna işaret edildi.

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