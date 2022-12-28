Türkiye doğalgaz rezervi: Türkiye doğalgaz ithalatı, üretimi, tüketimi! Türkiye doğalgaz merkezi nerde? Türkiye'de doğalgaz fiyatları

Türkiye'de doğalgaz çıkarılan yerler- Türkiye doğalgaz merkezi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK), 2020 yılı doğal gaz sektör raporuna göre Türkiye'de doğal gaz üretimi yapılan iller Adıyaman, Çanakkale, Düzce, Edirne, İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağ'dır.

Türkiye doğalgaz ithalatı: Toplam doğal gaz ithalatı da ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,4 azalarak yaklaşık 3 milyar 238 milyon metreküp oldu.

Doğal gaz stok miktarı arttı. Türkiye'de doğal gaz stok miktarı ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 39,3 artışla 3 milyar 818 milyon metreküpe yükseldi. Doğal gaz stokunun 3 milyar 673 milyon metreküpü (yüzde 96,2) yer altı depolama tesislerinde, 145 milyon metreküpü (yüzde 3,8) LNG terminallerinde bulunuyordu. Bu dönemde, yer altı depolama tesislerindeki stok miktarı yaklaşık yüzde 48,9 arttı, LNG terminallerindeki stok miktarı ise yüzde 47,3 azaldı.

Türkiye doğalgaz rezervi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz rezervi keşfinin Karadeniz'de gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

Türkiye doğalgaz üretimi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Fatih Sondaj Gemimiz, Çaycuma-1 sondajında denizin 3 bin 23 metre altında 58 milyar metreküplük doğal gaz rezervini keşfetti" dedi.

Botas'a göre: Türkiye'de kalan üretilebilir doğal gaz rezervi yaklaşık 4,2 milyar metreküptür. 2020 yılında üretilen doğal gaz miktarı 441 milyon metreküptür.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Erdoğan, önceki Kabine Toplantısı'nın ertesi günü Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Üçlü Zirvesi'ne katılmak için Türkmenistan'ın Avaza şehrine gittiğini anımsattı.

Enerji ve ulaştırma başta olmak üzere ülkeler arasındaki ortak işbirliği konularının ele alındığı zirvenin gayet başarılı geçtiğini belirten Erdoğan, "Türkmenistan'ın sahip olduğu doğal gaz potansiyelini ülkemiz üzerinden dünya pazarlarına açacak projeler de zirve gündemimizde yer almıştır. Bu toplantı aynı zamanda Türk Devletleri Teşkilatı ile bölgede başlattığımız yeni dönemde Türkmenistan'ın daha aktif şekilde yer alacağının da işareti olmuştur." diye konuştu.

Türkiye'de 2019 yılında yaklaşık 45,3 milyar m3 doğal gaz tüketilmiş ve toplam 483 milyon m3 üretim yapılmıştır. Kalan üretilebilir rezerv yaklaşık 3,36 milyar m3'tür.

Türkiye doğalgaz nereden alıyor?

Doğal gaz alımı yaptığımız ülkelerin başında yüzde 36,9 ile Rusya geliyor. Rusya'yı yüzde 15,7 ile Azerbaycan, yüzde 13,5 ile Cezayir, yüzde 11,7 ile İran, yüzde 7 ile Nijerya, yüzde 5,8 ile Katar, yüzde 3,2 ile ABD ve yüzde 3,1 ile Trinidad Tobago takip ediyor.

Türkiye doğalgaz tüketimi: Türkiye'nin 2005-2021 arası 17 yılda toplam doğalgaz tüketimi 703 milyar 743 milyon 386 bin olarak kayıtlara geçti. 710 milyar metreküp doğalgaz, konut bazında 44 yıllık tüketime tekabül ediyor.

Türkiye'de doğalgaz fiyatları?

Spot piyasada doğal gaz fiyatı

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 19 bin 23 lira 39 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 462 bin metreküp oldu.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 19 bin 23 lira 39 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 8 milyon 783 bin 353 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 5 milyon 330 bin 450 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 19 bin 23 lira 39 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 462 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 19 bin 594 lira 9 kuruş, satış fiyatı ise 18 bin 452 lira 69 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 203 milyon 508 bin 249 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 202 milyon 126 bin 777 metreküp olarak kayıtlara geçti.