Türkiye doğal gazına gün sayıyor! Köksal Toptan'dan flaş açıklama

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Köksal Toptan, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek olan Karadeniz Gazı denize ilk boru indirme ve kaynak töreni öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Zonguldak-Filyos arasındaki yol yapım çalışmalarının aralıksız sürdüğünü aktaran Köksal Toptan, "Herşey yolunda gidiyor. Öyle ümit ediyorum ki en geç iki sene içerisinde Zonguldaklılar sabahleyin oradan kalkıp gelecekler. Akşamleyin geri dönecekler. Burası Batı Karadeniz başta Zonguldak, Filyos, Bartın olmak üzere Türkiye'nin en güzel köşelerinden biri. Buna yürekten inanıyorum. Burada bana söylenen her şeye de hakkım helaldir. Üzülmüyorum. Bu eserler meydana çıktı çok şükür. Bir şansımız Cumhurbaşkanımız Başbakanlığı döneminde, Binali Yıldırım Bakanlığı döneminde buraya çok emek harcadı. Bu limanın önemi azalmasın diye çabaladı. Karabük'e teşekkür etmemiz lazım. Burada her şey biraz aksamış olmakla birlikte çok iyi bir noktaya geldi. İnşallah bundan sonra bunun keyfini göreceğiz. Güzel şeyler olacak. Belki bir süre sonra Ankara-İstanbul yoluna bağlayan karayolunda rehabilitasyon gerekebilir. Yol dar gelebilir. Öbür taraftan Karadeniz otoyolu ilerliyor. Bir süre sonra o da bitecektir. Buranın keyfini çocuklarınızla, torunlarınızla çıkartacaksınız. Burası Türkiye'nin 3. büyük limanı. 25 milyon ton çok ciddi bir miktar" diye konuştu.