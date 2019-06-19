0553 313 94 23

Türkiye doğal gaz ithalatında dünya altıncısı

Türkiye doğal gaz ithalatında 216 ülke arasından 6’ncı sıraya yerleşirken, 55 milyar 130 milyon metreküp ithal ettiği görüldü.

19 Haziran 2019 Çarşamba 11:50
Türkiye doğal gaz ithalatında dünya altıncısı

Türkiye doğal gaz ithalatında 216 ülke arasından 6’ncı sıraya yerleşirken, 55 milyar 130 milyon metreküp ithal ettiği görüldü.



Medya takibinin önemli kurumu Ajans Press, ülkelerin doğal gaz ithalatına yönelik yapılan raporu inceledi. Ajans Press’in CIA verilerinden ve medya yansımalarında derlediği bilgilere göre, Türkiye doğal gaz ithalatında 216 ülke arasından 6’ncı sıraya yerleştiği görüldü. Böylelikle 55 milyar 130 milyon metreküp doğal gaz ithalatında bulunan Türkiye’yi 69 milyar 660 milyon metreküp ile İtalya’nın bir üst sıradan takip ettiği kaydedildi. En çok ithalatı yaparak listenin ilk sırasında yer alan ülke de Almanya olurken, ithalat oranı 119 milyar 500 milyon metreküp olarak belirlendi. Buna karşın Aruba’nın sadece 1 metreküp ithalat yaptığı kaydedilirken, Bangladeş, Burundi, Kenya ve Yemen gibi ülkelerde doğalgaz ithalatının sıfır olduğu tespit edildi.


ITS Medya ve Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya araştırmasında, konu ile ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. 2018 yılından bugüne kadar doğalgaz başlığı altında 94 bin 612 haber çıkışı tespit edilirken, doğal gazın dünya ülkeleri açısından değeri bir kez daha göz önüne çıktı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 11:50
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rusya’dan kriz çıkaracak hamle! Savaş uçakları konuşlanacak
    1. Rusya’dan kriz çıkaracak hamle! Savaş..
    2. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk..
    3. Bursa’da ‘Üç Silahşör’ rüzgârı
    4. "Raylı sistem inşasında İstanbul..
    5. Bunu da gördük! Kemalist Doğu..
    6. Huawei'den bulut uygulamalarının..
    7. Alan'ı darbeden 4 saldırgan cezaevinde
    8. Erdemli’de asfalt çalışmaları sürüyor
    9. Yağmurun bozduğu yollarda belediye..
    10. Kaymakam Kurtbeyoğlu; “Primlerden çok..
    11. Helesa şenliklerinde toplanan para 25..
    12. İl Milli Eğitim Müdürleri Toplantısı
    13. CHP'lilerin "montaj" iddiaları çürüdü!..
    14. KAEÜ’sinde Lokman Hekim Tıp Tarihi..
    15. Yeni Ford Transit ve Custom modelleri..
    16. Sinop’ta 10 kilogram ağırlığında..
    17. 4 düzensiz göçmen yakalandı
    18. Başkan Kayda’dan Kaymakam Sağlam’a..
    19. Satınalma gücü paritesi
    20. (Özel) 30 balık adam, kayıp iş adamı..
    21. Araklı'daki sel (1)
    22. “Bu Sülün Osman, CHP’yi de batırır..
    23. Yaz sezonuna özel elbiseler
    24. Manisa’da FETÖ operasyonu
    25. Düzce'deki sağanak
    26. "ABD barışa karşılık toprak prensibini..
    27. Trabzon’da şüpheli ölüm
    28. Gerilim tırmandı! Petrol şirketine..
    29. Terörden aranıyorlardı! Yakayı ele..
    30. Yunusemre Belediyesi ihtiyaç..
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    ABD’nin casusluk ağı çökertildi! Çok sayıda gözaltı var
    ABD’nin casusluk ağı çökertildi! Çok sayıda gözaltı var
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!

    Günün Karikatürü

    19 Haziran 2019
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    ABD'den tehdit gibi uyarı: Tolere edemeyiz
    ABD'den tehdit gibi uyarı: Tolere edemeyiz